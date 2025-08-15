美俄峰會前夕…俄國就核武控管釋善意 外媒分析普亭背後盤算

快訊

中央社／ 倫敦15日綜合外電報導
俄羅斯總統普亭在會晤美國總統川普前夕表示，兩國未來有望就管控核武達成新協議，作為致力鞏固和平的一環。 美聯社資料照
俄羅斯總統普亭在會晤美國總統川普前夕表示，兩國未來有望就管控核武達成新協議，作為致力鞏固和平的一環。 美聯社資料照

俄羅斯總統普亭在會晤美國總統川普前夕表示，兩國未來有望就管控核武達成新協議，作為致力鞏固和平的一環。針對美俄峰會、俄烏戰爭及核武控制間的關係，路透社彙整出以下幾大要點。

●美俄峰會擬聚焦俄烏戰爭，為何又提及核武？

川普（Donald Trump）近日一直向普亭（VladimirPutin）施壓，要求他同意結束已持續約3年半的俄烏戰爭。

俄羅斯方面則表示，這場戰爭是一連串安全問題的一部分，這些問題加劇東西方國家的緊張關係，使局勢升溫至冷戰以來最危險程度。

隨著俄軍在烏克蘭逐步推進，普亭持續拒絕基輔當局提出的全面立即停火要求。

然而，如果美俄峰會在推動新的武器管制條約方面取得進展，普亭就能主張自己正致力參與更廣泛的和平議題。

這可能有助普亭說服川普，此刻不是對俄羅斯，還有對採購俄國石油跟其他重要出口商品的買家施加新制裁的適當時機。

這或許也是莫斯科致力改善與華府關係的更廣泛行動一環，其中還包括貿易和經濟議題，克里姆林宮曾指這些議題蘊含尚未開發的龐大潛力。

●為何普亭一再高談俄羅斯核武庫？

俄烏戰爭期間，普亭曾以暗示口吻威脅動用核彈，並警告若其他勢力與俄羅斯爆發直接衝突，恐會引發第三次世界大戰。

這些威脅包括口頭聲明、軍事演習，以及降低俄羅斯使用核武的門檻。

俄羅斯是全球擁有最多核武的國家，使俄國在這個領域的地位遠超其傳統軍力或經濟實力。這讓普亭在安全議題方面，能與川普在世界舞台上平起平坐。

●美俄分別擁有多少核武？

根據美國科學家聯盟（The Federation of AmericanScientists, FAS）估計，俄羅斯跟美國的軍火庫分別有4309枚、3700枚核彈頭；中國據估以600枚核彈頭居於其後。

●美俄現行核武條約有何規定？

在2010年，時任美國總統歐巴馬（Barack Obama）與時任俄羅斯總統麥維德夫（Dmitry Medvedev）簽署「新戰略武器裁減條約」（New START）。

該條約限制美俄各自可部署的戰略核彈頭數量不可超過1550枚，陸射洲際彈道飛彈、潛射彈道飛彈與可掛載核武器的轟炸機總數則限定在700枚/架以內。

New START於2011年生效後，2021年時任美國總統拜登（Joe Biden）和普亭均同意將條約展延5年。

在2023年，普亭宣布暫停參與這項條約，但莫斯科當局表示，俄方仍會繼續遵守商定的可部署核彈頭數量限制。

New START將於明年2月5日到期。安全分析人士預測，如果條約未再延長或以新協議取代，美俄雙方恐怕都會打破New START的核武限制。

自川普今年1月重返白宮以來，他上月25日首度表態希望維持New START設下的限制，「那不是你會希望到期的協議。我們已經開始處理這件事…，一旦取消核武限制，問題就大了」。

普亭 川普 核武 烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

