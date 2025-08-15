快訊

陳水扁妻子吳淑珍昏倒一度無呼吸心跳 緊急送醫治療

豪砸120萬請來女神李多慧「記者會沒記者」？北市政風處說話了

聽新聞
0:00 / 0:00

雙普會將登場！阿拉斯加民眾上街抗議 聲援烏克蘭、抗議峰會

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
美國總統川普和俄羅斯總統普亭將在美國阿拉斯加州會面，當地城市安克拉治的示威者14日參加抗議聲援烏克蘭。路透
美國總統川普和俄羅斯總統普亭將在美國阿拉斯加州會面，當地城市安克拉治的示威者14日參加抗議聲援烏克蘭。路透

美國總統川普俄羅斯總統普亭將在美國阿拉斯加州會面。英國天空新聞和BBC報導，阿拉斯加街頭出現民眾抗議聲援烏克蘭。有人對舉辦美俄峰會感到不滿，但也有人對此抱持正面態度。

天空新聞拍到多張民眾在街頭揮舞烏克蘭國旗抗議的照片，有的人舉著寫了「阿拉斯加支持烏克蘭」的標語牌。

BBC報導，2019年為愛離開祖國烏克蘭而到美國生活的40歲女子漢娜．科雷亞（Hanna Correa）表示：「普亭本該待在監獄，但他就這樣來到了阿拉斯加。」

科雷亞和一群當地人一起在通往安克拉治（Anchorage）的道路揮舞烏克蘭國旗。她說：「當我走進停車場時，我看見許多美國人，他們正在支持烏克蘭，這令我感動落淚。」

不過，科雷亞表示，烏克蘭總統澤倫斯基未受邀參加峰會，「相當令人難過」。

53歲退伍軍人凱利赫（Christopher Kelliher）是當地人，他反對川普和普亭的到來。他說：「這令人感到噁心，噁心到令人想去洗個澡。普亭不需要來到我們的州，更不說來到我們的國家。我們有個白癡在白宮，會向他卑躬屈膝。」

不過，也有人對於舉辦峰會抱持正面態度。住在阿拉斯加北極市的克雷斯利（Don Cressley）正帶著孫子釣魚。他說：「我認為舉辦峰會是個好主意，希望澤倫斯基也能出席峰會……讓俄烏戰爭落幕。」

克雷斯利表示，他希望俄烏戰爭結束，「因為他們正對所有城市、建築造成破壞，使所有人無家可歸，奪走他們的食物、物資和生活」。他也認為川普在停火談判中表現「非常出色」。

美國 普亭 川普 烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 阿拉斯加 澤倫斯基

延伸閱讀

普亭致金正恩信件曝光 盛讚北韓赴烏軍隊「英勇」：戰鬥友誼穩固可靠

澤倫斯基稱歐洲盟友允援助15億 烏東在恐懼下渴望和平

雙普會今登場 川普評估：25%機率不會成功

普亭這次認真了？白宮官員曝他在雙普會前提計畫「確有進展」

相關新聞

雙普會將登場！阿拉斯加民眾上街抗議 聲援烏克蘭、抗議峰會

美國總統川普和俄羅斯總統普亭將在美國阿拉斯加州會面。英國天空新聞和BBC報導，阿拉斯加街頭出現民眾抗議聲援烏克蘭。有人對...

普亭致金正恩信件曝光 盛讚北韓赴烏軍隊「英勇」：戰鬥友誼穩固可靠

北韓官媒今天報導，俄羅斯總統普亭在致北韓領導人金正恩的信中，稱讚北韓派往烏克蘭作戰的軍隊「英勇」

澤倫斯基稱歐洲盟友允援助15億 烏東在恐懼下渴望和平

烏克蘭總統澤倫斯基14日表示，基輔已從歐洲盟友取得用於採購美製武器的15億美元援助承諾，他強調這是「真正能強化我們國防」...

歐洲為烏克蘭籌組「維和部隊」 川普同意軍事支援

歐洲多國領袖稍早表示，總統川普已同意在未來烏克蘭和平出現後，為歐洲正在籌組的維和部隊提供軍事支援，此舉被視為可大幅提升行...

川普稱與普丁峰會失敗機率25% 克宮淡化期待

克裡姆林宮表示，川普與普丁的會晤將於週五（8月15日）上午11點30分在阿拉斯加開始。川普與「老朋友」見面前夕表示，他相信普丁已經準備好結束對烏克蘭的戰爭，但要真正實現和平，可能還需要再舉行一場包含烏克蘭總統澤倫斯基在內的會談。

川普、普亭將赴阿拉斯加峰會 烏克蘭和平命運待決

美俄兩國元首將在阿拉斯加就烏克蘭和平舉行峰會。美國輿論分析，烏克蘭領土議題是會談核心，俄羅斯總統普亭因俄軍推進有底氣主動向美國總統川普提建議，川普意在成為和平締造者，但各界關注兩人「獨處」是否會有秘密交易。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。