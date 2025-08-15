雙普會將登場！阿拉斯加民眾上街抗議 聲援烏克蘭、抗議峰會

美國總統川普和俄羅斯總統普亭將在美國阿拉斯加州會面。英國天空新聞和BBC報導，阿拉斯加街頭出現民眾抗議聲援烏克蘭。有人對舉辦美俄峰會感到不滿，但也有人對此抱持正面態度。

天空新聞拍到多張民眾在街頭揮舞烏克蘭國旗抗議的照片，有的人舉著寫了「阿拉斯加支持烏克蘭」的標語牌。

BBC報導，2019年為愛離開祖國烏克蘭而到美國生活的40歲女子漢娜．科雷亞（Hanna Correa）表示：「普亭本該待在監獄，但他就這樣來到了阿拉斯加。」

科雷亞和一群當地人一起在通往安克拉治（Anchorage）的道路揮舞烏克蘭國旗。她說：「當我走進停車場時，我看見許多美國人，他們正在支持烏克蘭，這令我感動落淚。」

不過，科雷亞表示，烏克蘭總統澤倫斯基未受邀參加峰會，「相當令人難過」。

53歲退伍軍人凱利赫（Christopher Kelliher）是當地人，他反對川普和普亭的到來。他說：「這令人感到噁心，噁心到令人想去洗個澡。普亭不需要來到我們的州，更不說來到我們的國家。我們有個白癡在白宮，會向他卑躬屈膝。」

不過，也有人對於舉辦峰會抱持正面態度。住在阿拉斯加北極市的克雷斯利（Don Cressley）正帶著孫子釣魚。他說：「我認為舉辦峰會是個好主意，希望澤倫斯基也能出席峰會……讓俄烏戰爭落幕。」

克雷斯利表示，他希望俄烏戰爭結束，「因為他們正對所有城市、建築造成破壞，使所有人無家可歸，奪走他們的食物、物資和生活」。他也認為川普在停火談判中表現「非常出色」。