普亭致金正恩信件曝光 盛讚北韓赴烏軍隊「英勇」：戰鬥友誼穩固可靠

北韓官媒今天報導，俄羅斯總統普亭在致北韓領導人金正恩的信中，稱讚北韓派往烏克蘭作戰的軍隊「英勇」。

法新社報導，普亭在信中表示：「當年戰爭期間所鞏固的戰鬥友誼、友好與互助，至今依然穩固可靠。」

根據北韓中央通信社（Korean Central NewsAgency）披露的信件內容，普亭表示：「這一點已由北韓士兵英勇參與自烏克蘭占領者手中解放庫斯克州（Kursk Region）的行動中得到充分證明。」

「俄羅斯人民將永遠銘記他們的英勇和自我犧牲的精神。」

普亭也表示，兩國將繼續「共同行動，有效捍衛各自的主權，並為建立公正、多極化的世界秩序作出重大貢獻」。

俄羅斯與北韓關係日益密切，普亭去年訪問北韓時，兩國簽署共同防禦條約。

今年4月，北韓首次證實派兵前往烏克蘭前線與俄羅斯軍隊並肩作戰。

南韓和西方情報機構稱，北韓2024年向俄羅斯庫斯克州派遣超過1萬名士兵，攜帶砲彈、飛彈和遠程火箭系統。

首爾方面表示，約有600名北韓士兵在為俄羅斯作戰時陣亡，數千人受傷。

根據北韓中央通信社，在俄羅斯代表團訪問平壤期間，普亭的信函同步披露。俄羅斯國會下議院國家院（State Duma）議長沃洛金（Vyacheslav ViktorovichVolodin）感謝金正恩派遣「優秀戰士到烏克蘭」。