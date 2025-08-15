川普稱與普丁峰會失敗機率25% 克宮淡化期待

克裡姆林宮表示，川普與普丁的會晤將於週五（8月15日）上午11點30分在阿拉斯加開始。川普與「老朋友」見面前夕表示，他相信普丁已經準備好結束對烏克蘭的戰爭，但要真正實現和平，可能還需要再舉行一場包含烏克蘭總統澤倫斯基在內的會談。

週五的峰會是自2021年6月以來首場美俄領袖峰會。普丁的外交政策顧問烏沙科夫（Yuri Ushakov）指出，川普和普丁將先進行一對一會談，隨後雙方代表團將舉行會談。會後，雙方將在「早餐工作會」期間繼續討論，再舉行聯合記者會。

川普週四在白宮告訴記者，他認為普丁跟澤倫斯基都願意達成和平，「我們可以拭目以待，看他們處不處得來」。但他對週五峰會是否能促成俄烏停火一事，抱持保留態度，認為後續可能還會有另外一場涉及更多國領導人的會議。

川普說：「我認為這次將會是一次不錯的會談，但我們即將舉行的第二次會議更重要。我們會有一場包含普丁總統、澤倫斯基總統以及我的會議，也許我們還會邀請一些歐洲領導人參與，也可能不會，我還不確定。」

另外，他也說：「我是總統，他（普丁）不會在我面前耍花樣……我在一開始兩分鐘、三分鐘、四分鐘或五分鐘內就會知道，這場會議是好還是壞。」

川普早前接受福斯新聞訪問時形容，與普丁的會議「就像是一場棋局」，「（第一次）會議是為第二次會議鋪路，但這次會議有25％的機率不會成功」。

各界關注川普是否會要求烏克蘭以領土換取戰爭結束，川普則暗示俄烏雙方要在領土問題上互相妥協，甚至互換土地，但他強調，是否達成協議取決於普丁與澤倫斯基，「我不會替他們談成這筆交易。」

俄方稱美俄峰會將談限武

普丁週四也針對和川普即將到來的峰會，與俄國政府高層談話，並在會後的電視演說中表示，他認為川普政府正在進行「相當積極且真誠的努力來停止敵對行動」，並「達成對各方都有利的協議」。

普丁說，希望美國和俄羅斯能在「戰略進攻性武器」控制領域達成協議，「為我們兩國、歐洲，乃至全世界創造長期和平的條件」。他的說法顯示，俄羅斯計劃在與川普的會談中，將把核武軍備控制作為安全議題討論的一部分。

克裡姆林宮一名幕僚稱，普丁與川普還將討論俄美經濟關係中「龐大但尚未開發的潛力」。

一位東歐高層官員不具名向路透社透露，普丁可能會在會談中，藉由核武控制或商業合作，試圖轉移川普對烏克蘭的注意力。這位官員說，俄羅斯唯一的目標就是避免額外制裁，並讓現有的制裁解除，「我們希望川普不會被俄羅斯糊弄」。

克宮預告：不會有聯合聲明

儘管此前有消息稱，川普及普丁在會議後可能會發表聯合聲明，但克裡姆林宮發言人佩斯科夫週四已否認此說法。佩斯科夫指出，週五的阿拉斯加峰會的安排非常倉促，呼籲外界不要太早對會議結果作出預測。

佩斯科夫對俄羅斯《國際文傳電訊社》表示：「沒有什麼可以期待的，沒有準備任何文件，也不太可能會有任何文件。」不過他也透露，有計劃舉行聯合記者會，由普丁說明會談中達成的任何協議或安排。

當被問及此次峰會是否會討論以領土交換作為解決衝突的方案時，佩斯科夫表示：「有關烏克蘭問題的解決，將會在會上討論。」但他隨後在俄羅斯國家電視台上補充，烏克蘭的觀點應該「在後續階段加入考量」，強調這場會議是俄美之間最高層級的雙邊會談。

歐洲嚴陣以待

隨著雙普即將會晤，澤倫斯基及其他歐洲盟友本週持續對美方喊話，試圖阻止美俄在週五的阿拉斯加峰會上，達成任何可能讓烏克蘭面臨進一步攻擊風險的協議。

目前俄羅斯控制了約五分之一的烏克蘭領土。一名歐盟外交官表示：「接下來幾個小時的情勢發展令人擔憂。川普昨天跟歐洲的通話進展很好，但那是昨天的事了。」

據歐洲領導人透露，川普在週三與歐洲領袖及澤倫斯基舉行的緊急視訊會議中，表現出有意願參與烏克蘭的安全保障機制，但之後並未公開提及。

一位歐洲官員補充說，川普在通話中透露，他願意為歐洲提供某種安全保障，但未具體說明形式，雖然「感覺像是邁出了一大步」，但這名官員也坦承，目前還不清楚這些保障在實務上意味著什麼。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報導。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】