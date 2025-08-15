美智庫AI模擬俄烏和談 揭普亭利誘川普「邊打邊談」策略

美俄峰會將於阿拉斯加當地時間15日登場。美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）旗下「未來實驗室」（Futures Lab）主任兼國防與安全部門高級研究員詹森（Benjamin Jensen）表示，停火談判只是開始，而非結束；僅靠領土交換不足以終結這場戰爭。

隨著川普與普亭在阿拉斯加會面，圍繞烏克蘭未來安全地位的更大議題浮現，包括停火監控的技術層面、俄羅斯遭凍結的資產、重建費用的負擔問題，以及數千名遭綁架的烏克蘭兒童的返還。烏克蘭不能僅靠割讓領土來與普亭談判，後者自2014年以來已多次違反停火協議。澤倫斯基在國內政治與憲法層面上也面臨諸多限制，尤其在他缺席阿拉斯加會談的情況下，這些限制更加明顯。

過去六個月，CSIS旗下的「未來實驗室」率先運用資料科學與人工智慧分析和平談判，特別聚焦烏克蘭議題。該計畫名為「戰略逆風」（Strategic Headwinds），透過專家意見與新聞來源的調查，運行AI模型模擬談判過程。此方法更進一步結合對300多場歷史和平談判與條約的語言模型訓練，以提供歷史脈絡。

研究結果強化一個觀點：結束戰爭沒有簡單解方，任何出路都將涉及土地、資金與安全的組合，可能需數月談判、數年監督與執行。

在此過程中，普亭可能持續採取懲罰性策略，主要依賴如Shahed這樣的大量自殺式無人機進行密集轟炸，作為他談判策略的一部分。普亭將每日攻擊烏克蘭城市，未來實驗室透過「火力打擊系列」記錄這一現象；同時，普亭也會向華府聲稱莫斯科只尋求和平與安全保障。普亭還可能直接向美方提出經濟利益，以孤立烏克蘭與歐洲。整個過程描繪出21世紀的戰略與國家治理樣貌，重商主義的傾向正逐漸侵蝕自由國際秩序。