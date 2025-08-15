川普相信蒲亭想結束俄烏戰爭 盼澤倫斯基加入談判

美國總統川普在15日與俄羅斯總統蒲亭舉行峰會前夕指出，他相信蒲亭準備好結束俄烏戰爭，但要達成和平協議，可能至少需要烏克蘭總統澤倫斯基也參與其中的第2次會談。

路透社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）本週與歐洲盟友致力避免美俄領導人在15日的阿拉斯加州峰會達成任何協議，因為這將使得烏克蘭未來容易受到攻擊。

川普在白宮告訴媒體：「我認為蒲亭總統會促成和平，我也認為澤倫斯基總統促成和平…我們看看他們是否合得來。」

川普對這次峰會有關停火的討論一直輕描淡寫，並臆測可能會舉行第2次會談，屆時將有更多領導人參與。

川普說：「我認為這次會談會很順利，但更重要的會是第2次會談，屆時會有蒲亭總統、澤倫斯基總統和我，也許我們會邀請一些歐洲領導人參與，也許不會，我不知道。」

蒲亭準備與川普在阿拉斯加州安克拉治（Anchorage）會面，可能決定二次世界大戰以來歐洲最大規模戰爭的結局，他稍早對最高階部長和國安官員舉行會談。

在電視談話中，蒲亭指出，美國「依我來看，正做出相當積極和真誠的努力，以制止敵對行動，停止危機，並達成對這場衝突各方都有利的協議」。

蒲亭表示，這樣做「是為了我們兩國、歐洲和全世界創造長期和平的條件，前提是在接下來的階段，我們會就戰略攻擊武器控制領域達成協議」。

蒲亭這番言論顯示，俄羅斯與川普會談時，將把核武管控納入廣泛的安全討論中。一名克里姆林宮幕僚說，蒲亭和川普也將討論俄美經濟關係「尚未開發的龐大潛力」。

川普表示，會談結束後會有記者會，但他不清楚是否會是聯合記者會。