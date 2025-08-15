美俄峰會 烏克蘭團體籲川普勿信蒲亭、別忘遭擄兒童

「川蒲」會不到24小時就要在阿拉斯加登場，白宮指川普以「傾聽為主」，仍不減外界對這場峰會的關注，在華府的烏克蘭團體緊守川普社群動態，盼他別輕信蒲亭，也勿忘遭強虜的烏克蘭兒童，讓他們踏上返家路。

美國總統川普（Donald Trump）與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）將在阿拉斯加當地時間15日上午11時30分（台灣時間16日凌晨3時30分）於美軍愛爾門道夫與李查遜聯合基地（Joint Base Elmendorf-Richardson）討論解決烏克蘭戰爭的方案後，將舉行聯合記者會。

「如果你是川普的幕僚，在他走入會議室會晤蒲亭的前5分鐘，你會想追加什麼背景資料？」位於美國的烏克蘭非營利團體Razom公共事務專員列斯尼亞克（Daryna Lesniak）定定地說，她將告訴總統，不要被蒲亭的謊言所騙。

「蒲亭之所以和川普會面，是因為他已經走投無路，這是一種戰略上的絕望跡象。」

人在北卡羅來納州出差的她，今天上午接受中央社視訊訪問時表示，烏軍持續重創俄羅斯石油設施、武器製造商及工廠。在俄羅斯全面入侵烏克蘭的3年間，蒲亭沒有實現任何戰略目標。因此，他希望在這場峰會中達到的，是削弱烏克蘭的立場。

列斯尼亞克的家人多在烏克蘭西部城市特諾皮爾（Ternopil），她則在中國上海成長，讀的是劍橋IGCSE課程，即使使用英國教科書，涉及台灣歷史的章節卻從書中撕去。

「我親身經歷威權政權；這些事讓我對此非常敏感」。

列斯尼亞克盼川普明天展現出「如果蒲亭繼續拒絕認真看待和平談判，俄羅斯及其幫兇將面臨重大後果」的態度，因為這不只涉及烏克蘭，也與台灣有關。

她說，中國國家主席習近平將高度關注「川蒲」會。如果烏克蘭倒下，或烏克蘭的盟友未能支持烏克蘭，北京將會在對台灣的野心上更加大膽。習近平已表態歡迎川普與蒲亭的會談，他將此視為美俄關係升溫的跡象，並推測美國對俄態度正在軟化。

「因此，川普總統必須讓蒲亭與習近平了解，事實並非如此。如果蒲亭再次欺騙，美國將會對俄羅斯實施嚴厲制裁，並對中國祭出二級制裁。」

前美國之音（VOA）國會記者、Razom媒體顧問里蘇諾瓦（Kateryna Lisunova）則說，她最大的期盼是，美俄「不要在沒有烏克蘭的情況下做出任何決定」，讓烏克蘭人成為決定自己命運的那一方。

她也希望，川普與蒲亭的對話不要排除俄羅斯強擄的烏克蘭兒童，這些孩子必須是討論的一環。

里蘇諾瓦指出，俄羅斯綁架烏克蘭兒童、剝奪身分，強行輸入俄羅斯思維，證明這場衝突會爆發的原因無他，正是俄羅斯想抹去烏克蘭的認同，是一場針對烏克蘭國家與民族的戰爭。

站在美國人權防線的最高法院旁，里蘇諾瓦次次強調，遭綁架的兒童不該被遺忘。當美方談論可能的「土地交換」時，必須記住，土地不只是泥土，而是生活在其上、活生生的人。

「烏克蘭人現在進行的戰鬥，並不是單純為了土地本身，而是為了人，為了家庭，為了現在被困在俄羅斯統治之下的孩子」。

對於川普是否對蒲亭有相當警覺，里蘇諾瓦認為，川普曾經提過，每次與蒲亭對話，他都覺得這回談話非常有意義，但回到家後，卻看到烏克蘭醫院或其他平民設施遭攻擊，這顯示川普其實了解，不能信任蒲亭。

川普能看穿蒲亭，實際上也給烏克蘭一絲希望。不過，里蘇諾瓦說，重點仍是阿拉斯加峰會結果。一如所有海內外的烏克蘭人，她絕對會盯著這場世紀會談及後續發展。