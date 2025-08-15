川普蒲亭底氣強擅長談判 烏克蘭和平命運待決

美俄兩國元首將在阿拉斯加就烏克蘭和平舉行峰會。美國輿論分析，烏克蘭領土議題是會談核心，蒲亭因俄軍推進有底氣主動向川普提建議，川普意在成為和平締造者，但各界關注兩人「獨處」是否會有秘密交易。

美國總統川普（Donald Trump）與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）15日將在距離俄國領土僅90公里的美國領土阿拉斯加安哥拉治舉行峰會，歷史意義重大。

1867年美俄在華府簽署條約，俄國同意以720萬美元價格對美出售阿拉斯加。蒲亭以總統身分踏上150多年前曾屬俄國的美國領土，談的是終止烏克蘭戰爭，不過被侵略國領袖不在談判桌上。

全球關注峰會是否有結果？如有結論烏克蘭與歐洲的未來將如何因應？川普計劃會談後會晤烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。

俄羅斯在2022年春季入侵烏克蘭，烏軍在美歐軍備支持下奮戰，俄軍難如計畫速戰速決，經濟與金融大受影響。但隨著戰爭時間延長，美歐等國援助漸緩，俄國能源持續輸出印度、中國與部分歐洲國家，經濟趨穩，擴大招兵，烏軍漸趨不利地位。

由俄羅斯部隊佔領烏克蘭東部盧甘斯克（Lugansk）近乎全部土地，到控制大部分頓內茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Lugansk）、赫松（Kherson）與札波羅熱（Zaporizhzhia），再往南連結至2014年宣布兼併的克里米亞（Crimea）來看，蒲亭（Vladimir Putin）的戰略意圖十分清楚。

將俄羅斯領土由內陸連結至黑海，取得赫松地區出海港，烏克蘭僅剩極短的海岸線，經濟發展與戰略重要性均將嚴重退縮。

紐約時報（New York Times）形容，蒲亭的底氣來自於俄軍於戰場再起。早期俄軍裝備不足、方向不明被烏軍痛擊，蒲亭傾全國之力，改造部隊與國家經濟，招兵買買，提升武器製造與調整前線戰術，以擊垮烏軍為唯一目標。

如今戰局對俄羅斯有利，俄軍人員裝備都高於烏軍及西方國家援助的總合。俄軍傷亡持續，但仍向西推進，如今前線已達1200公里，讓蒲亭能夠依個人意志戰鬥到取得和平協議。

川普劍指成為「和平締造者」，為總統生涯取得一座諾貝爾和平獎，不過白宮少見的降低外界對峰會的期待。川普指出，相信能與蒲亭達成協議，但仍有25%機會失敗。

蒲亭的目的相當明確，提高國際間對俄羅斯佔領烏克蘭土地的接受度與認同度，現身國際舞台有助提高能見度。外界憂心川普獨自與同樣擅長談判的蒲亭獨處一室，外界無法得知是否會有秘密交易。