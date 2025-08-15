雙普會明登場 為俄烏和談鋪路 川普：已考慮3地點

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普即將於15日與俄羅斯總統普亭在美國阿拉斯加州見面，川普14日說，他相信普亭希望達成和平協議，並表示，他這次的目標是為俄烏領袖會面鋪路。

針對俄烏領袖之間可能的會面，川普說，現在尚未決定地點，但已經有3個可能的方案；川普也認為，阿拉斯加是最方便的選擇。

為加快結束俄烏戰爭，川普預計於15日與普亭會面。川普日前說明，這會是一次試探性的會議，不過川普相信普亭希望結束俄烏戰爭，認為兩人會有非常建設性的對話。

川普14日接受福斯廣播節目訪問時表示，假如他15日與普亭會談順利，川普預計在會後打給澤倫斯基和歐洲領袖，否則川普不會打給任何人，而是直接返回華府。

川普並指出，無論結果好壞，他都將舉行記者會向媒體說明；川普也說，如果會議進展順利，他不排除與普亭在會後共同舉行記者會。

川普表示，他這次的目標是為之後的俄烏領袖會談鋪路，讓俄烏開始討論和平協議；川普說，目前已經考慮到3個可能的地點，並認為，俄烏領袖接力在阿拉斯加見面是最簡單的方法。

川普並表示，他有可能邀請歐洲領袖參加第二場會議，但他重申說，第二場會談還沒有定數，有可能發生，也有可能不會發生。

川普說，他會在對談開始的前幾分鐘內就知道會不會有好的結果。

