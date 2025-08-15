雙普高峰會前夕 俄烏展開新一波換俘行動

中央社／ 基輔/莫斯科14日綜合外電報導

俄羅斯烏克蘭今天表示，雙方各自換了84名戰俘。今年以來俄烏一連串換俘行動中，已經釋放了數百人，這是最新一批。

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）與美國總統川普預定15日在阿拉斯加（Alaska）舉行高峰會，俄烏雙方在會前展開換俘行動。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在社群媒體上表示，交換的戰俘「有軍人，也有平民」，其中一些人「自2014年、2016年和2017年以來就被俄羅斯人關押至今」。

澤倫斯基說，「力守馬立波（Mariupol）的人員」也在此次交換名單中。馬立波是烏克蘭的一個港口城市，2022年2月遭俄軍圍攻近3個月後，最終落入俄軍手中。

俄羅斯國防部在通訊軟體Telegram表示，這次換俘由阿拉伯聯合大公國居中斡旋；獲釋的俄方人員正在接受「心理和醫療援助」。

大規模戰俘交換是俄烏代表團於5月至7月在伊斯坦堡（Istanbul）舉行3輪和平談判中，唯一取得的實質成果。

在上個月舉行的最新一輪談判中，俄羅斯和烏克蘭同意交換戰俘，雙方各出1200名。

一名俄羅斯談判代表說，莫斯科也提出要將3000名陣亡士兵的遺體交還基輔。

普亭 烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

戰後為烏克蘭提供安全保障？川普稱願意但附帶「一條件」

不割地改採礦？外媒：川普擬向普亭提出結束烏克蘭戰爭的經濟誘因

川普：若普亭不同意結束俄烏戰爭 將面臨嚴重後果

川普與烏歐領袖開視訊會議 馬克宏：川普保證基輔參與領土談判

相關新聞

雙普會前 烏克蘭願談領土問題

美國總統川普與俄羅斯總統普亭的「雙普會」即將在美國阿拉斯加州登場。克里姆林宮十四日表示，美俄峰會可望於當地時間十五日上午...

採「約旦河西岸」模式結束俄烏戰？ 白宮否認

英國泰晤士報十三日引述接近白宮國安會的消息人士報導，美國和俄羅斯曾討論參考以色列占領控制約旦河西岸（下稱西岸）的模式，使俄烏戰爭畫下句點。

川普：普亭若不停火 俄將面臨嚴重後果

「雙普會」十五日將在美國阿拉斯加州舉行。美國總統川普十三日說，若俄羅斯總統普亭會後仍不同意俄烏戰爭停火，俄國將面臨嚴重後果；但川普未對此詳述。

一對一會談… 川普任由普亭宰割？2018年教訓讓西方難釋懷

對十五日的美俄領袖會談，白宮表示，計畫採取一對一會面，可能只帶口譯且兩國高官不在場。英國衛報與金融時報分析，讓「雙普」獨處、會議室內沒專家的後果難料，且往往很危險，美國總統川普恐又一次任由俄羅斯總統普亭宰割。

克里姆林宮：雙普會沒有計畫簽署任何文件

美國總統川普將在美國阿拉斯加州當地時間15日上午11時30分（台灣時間16日凌晨3時30分）與俄羅斯總統普亭會面，白宮透...

雙普會前夕 俄擬測試核動力巡弋飛彈

路透十三日引述兩位美國研究人員及一位西方國家安全消息人士報導，即使「雙普會」在即，俄羅斯似乎仍正籌備測試新型核彈頭和核動力巡弋飛彈。

