雙普會前夕 俄擬測試核動力巡弋飛彈

路透十三日引述兩位美國研究人員及一位西方國家安全消息人士報導，即使「雙普會」在即，俄羅斯似乎仍正籌備測試新型核彈頭和核動力巡弋飛彈。

美國明德大學蒙特雷國際研究學院教授路易斯、美國海軍與陸戰隊資助的海軍分析中心（ＣＮＡ）分析師艾佛列斯，在分析商業衛星公司「星球實驗室」截至十二日拍攝的近幾周影像後均認為，俄國巴倫支海新地島潘科沃試驗場有大規模活動，包括人員與設備增加，以及與9M730「海燕」（Burevestnik）核動力巡弋飛彈測試相關的機艦。

路易斯說，「我們能看到該試驗場的各種跡象，既有大批物資湧入來支援作業，也有在飛彈發射地點的活動」，測試可能本周進行，可能蓋過雙普會風頭。前述西方國安消息人士也證實，俄國正準備測試海燕。

白宮、五角大廈、美國中情局（ＣＩＡ）及俄國國防部皆未對該報導置評。

美國智庫核子威脅倡議（ＮＴＩ）表示，海燕過去的測試紀錄不佳，在已知十三次測試中僅兩次「部分」達標。研究人員和專家指出，這次測試早在上周宣布雙普會前就安排好。不過普亭也可能在美國間諜衛星監視下暫停測試準備，藉此表達他願讓俄烏終戰並重啟美俄軍備管制談判。

美國前國務次卿康垂曼提到，有時出於政治原因，可調整計畫的時間表予以提前或延後進行。