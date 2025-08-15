一對一會談… 川普任由普亭宰割？2018年教訓讓西方難釋懷

對十五日的美俄領袖會談，白宮表示，計畫採取一對一會面，可能只帶口譯且兩國高官不在場。英國衛報與金融時報分析，讓「雙普」獨處、會議室內沒專家的後果難料，且往往很危險，美國總統川普恐又一次任由俄羅斯總統普亭宰割。

二○一八年川普在芬蘭赫爾辛基與普亭舉行峰會。川普當時似乎被普亭迷住。在記者會被問到美國情報單位指控俄國干預美國總統大選時，川普答道，普亭說不是俄方做的，「我看不出俄國下手的理由」。時任白宮國安會顧問希爾回憶，當時情況糟到她一度想拉下火警警報或假裝癲癇發作，好讓記者會緊急中止。

這次「雙普會」美方可能沒有俄國事務專家在場。原因在川普第二任對高階幕僚更看重忠誠度而非專業資歷，並大力肅清聯邦政府基層人員。

川普第二任與莫斯科的談判一直由美國房地產開發商、川普密友威科夫主導，長年累積經驗的專業官員則被邊緣化、抹黑甚至被迫離職。川普第一任的美國駐保加利亞大使魯賓說，「可以肯定的是，川普身邊沒一個真正熟悉俄烏政策的人在為他出謀畫策」。

已掌權四分之一世紀的普亭以精準拿捏細節著稱，擅長令對手措手不及。拜登政府的白宮國安會俄國事務主任葛林提到，必須避免陷入普亭辯論細節的陷阱，也要避免答應一些聽來合理、但其實扭曲的提案。

白宮國安會負責統籌聯邦政府內部意見，並主導美國總統與其他國家領袖會談的籌備工作。但川普第二任大幅縮編該會，數十位外交與國安專家五月離任。一位知情美國高官說，「由白宮國安會主導的傳統華府外交決策流程，在這屆政府中幾已瓦解」。

魯賓指出，川普第二任負責俄烏事務的高階職位仍懸缺，目前既沒有經聯邦參議院確認的美國國務院歐洲事務助理國務卿，也沒有駐俄或駐烏大使參與。

一向憑直覺與私交處理外交事務的川普形容此次雙普會只是試探性會面，他會在兩分鐘內判斷有無進展空間。川普的做法已引發美國外交圈憂慮，前美國駐波蘭大使佛里特說，需要一位能在雙普會時對川普翻白眼、搖頭的人在場。