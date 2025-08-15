聽新聞
0:00 / 0:00

一對一會談… 川普任由普亭宰割？2018年教訓讓西方難釋懷

聯合報／ 編譯梁采蘩／綜合報導
美國總統川普（左）與俄國總統普亭（右）2018年7月在芬蘭赫爾辛基會面。（美聯社）
美國總統川普（左）與俄國總統普亭（右）2018年7月在芬蘭赫爾辛基會面。（美聯社）

對十五日的美俄領袖會談，白宮表示，計畫採取一對一會面，可能只帶口譯且兩國高官不在場。英國衛報與金融時報分析，讓「雙普」獨處、會議室內沒專家的後果難料，且往往很危險，美國總統川普恐又一次任由俄羅斯總統普亭宰割。

二○一八年川普在芬蘭赫爾辛基與普亭舉行峰會。川普當時似乎被普亭迷住。在記者會被問到美國情報單位指控俄國干預美國總統大選時，川普答道，普亭說不是俄方做的，「我看不出俄國下手的理由」。時任白宮國安會顧問希爾回憶，當時情況糟到她一度想拉下火警警報或假裝癲癇發作，好讓記者會緊急中止。

這次「雙普會美方可能沒有俄國事務專家在場。原因在川普第二任對高階幕僚更看重忠誠度而非專業資歷，並大力肅清聯邦政府基層人員。

川普第二任與莫斯科的談判一直由美國房地產開發商、川普密友威科夫主導，長年累積經驗的專業官員則被邊緣化、抹黑甚至被迫離職。川普第一任的美國駐保加利亞大使魯賓說，「可以肯定的是，川普身邊沒一個真正熟悉俄烏政策的人在為他出謀畫策」。

已掌權四分之一世紀的普亭以精準拿捏細節著稱，擅長令對手措手不及。拜登政府的白宮國安會俄國事務主任葛林提到，必須避免陷入普亭辯論細節的陷阱，也要避免答應一些聽來合理、但其實扭曲的提案。

白宮國安會負責統籌聯邦政府內部意見，並主導美國總統與其他國家領袖會談的籌備工作。但川普第二任大幅縮編該會，數十位外交與國安專家五月離任。一位知情美國高官說，「由白宮國安會主導的傳統華府外交決策流程，在這屆政府中幾已瓦解」。

魯賓指出，川普第二任負責俄烏事務的高階職位仍懸缺，目前既沒有經聯邦參議院確認的美國國務院歐洲事務助理國務卿，也沒有駐俄或駐烏大使參與。

一向憑直覺與私交處理外交事務的川普形容此次雙普會只是試探性會面，他會在兩分鐘內判斷有無進展空間。川普的做法已引發美國外交圈憂慮，前美國駐波蘭大使佛里特說，需要一位能在雙普會時對川普翻白眼、搖頭的人在場。

川普 普亭 美方 俄烏 白宮 美俄 烏克蘭 俄羅斯 雙普會 國安會

延伸閱讀

雙普會藏國際競合交易

聯邦掌華府治安 川普擬延期

川普爭和平獎 拉攏全球

川普很忙 藥品關稅傳延後公布

相關新聞

雙普會前 烏克蘭願談領土問題

美國總統川普與俄羅斯總統普亭的「雙普會」即將在美國阿拉斯加州登場。克里姆林宮十四日表示，美俄峰會可望於當地時間十五日上午...

採「約旦河西岸」模式結束俄烏戰？ 白宮否認

英國泰晤士報十三日引述接近白宮國安會的消息人士報導，美國和俄羅斯曾討論參考以色列占領控制約旦河西岸（下稱西岸）的模式，使俄烏戰爭畫下句點。

川普：普亭若不停火 俄將面臨嚴重後果

「雙普會」十五日將在美國阿拉斯加州舉行。美國總統川普十三日說，若俄羅斯總統普亭會後仍不同意俄烏戰爭停火，俄國將面臨嚴重後果；但川普未對此詳述。

一對一會談… 川普任由普亭宰割？2018年教訓讓西方難釋懷

對十五日的美俄領袖會談，白宮表示，計畫採取一對一會面，可能只帶口譯且兩國高官不在場。英國衛報與金融時報分析，讓「雙普」獨處、會議室內沒專家的後果難料，且往往很危險，美國總統川普恐又一次任由俄羅斯總統普亭宰割。

克里姆林宮：雙普會沒有計畫簽署任何文件

美國總統川普將在美國阿拉斯加州當地時間15日上午11時30分（台灣時間16日凌晨3時30分）與俄羅斯總統普亭會面，白宮透...

雙普會前夕 俄擬測試核動力巡弋飛彈

路透十三日引述兩位美國研究人員及一位西方國家安全消息人士報導，即使「雙普會」在即，俄羅斯似乎仍正籌備測試新型核彈頭和核動力巡弋飛彈。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。