採「約旦河西岸」模式結束俄烏戰？ 白宮否認
英國泰晤士報十三日引述接近白宮國安會的消息人士報導，美國和俄羅斯曾討論參考以色列占領控制約旦河西岸（下稱西岸）的模式，使俄烏戰爭畫下句點。
美俄曾在數周前討論前述構想。根據「西岸模式」，俄國將在烏克蘭的俄占區設立治理當局，莫斯科則藉此對這些地區實施事實上的軍經控制。對此，白宮副發言人凱利聲稱是「徹底的假新聞」。
烏克蘭憲法明定，領土疆域的變更必須透過全國性公投獲得公民同意，這也是烏克蘭變更國土的唯一合法途徑，總統、內閣或國會均沒有權力自行決定。
然而前述人士指稱，在西岸模式下，俄占區將依然「屬於」烏克蘭，畢竟基輔永不會放棄對這些領土的主權，且烏克蘭的國界不會變，如同西岸的邊界至今五十八年未變，只是遭以色列實效控制。
以色列自一九六七年六月以來軍事占領並實效控制西岸。荷蘭海牙聯合國國際法院（ＩＣＪ）裁定以色列的相關占領行為違反國際法，但美國不承認ＩＣＪ此一裁定。聯大去年也通過決議，要求以色列終止對西岸的非法占領。
