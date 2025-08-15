川普：普亭若不停火 俄將面臨嚴重後果

「雙普會」十五日將在美國阿拉斯加州舉行。美國總統川普十三日說，若俄羅斯總統普亭會後仍不同意俄烏戰爭停火，俄國將面臨嚴重後果；但川普未對此詳述。

川普日前指稱，這是一場試探性會議，他相信普亭希望結束俄烏戰爭，兩人將有極具建設性的對話。白宮發言人李維特十二日也聲稱，這對川普是一次聆聽之旅，只與俄烏戰爭中的一方會面，但能讓他進一步了解應如何終戰。

川普此前對莫斯科發出最後通牒，揚言俄國如果不與烏克蘭達成和平協議，美國將對俄國輸美商品祭出稅率百分之百的次級（二級）關稅。

川普十三日則提到，若此次雙普會一切順利，那很快就有第二場，「我希望幾乎立即舉行」，屆時普亭和烏克蘭總統澤倫斯基也將會談，要是俄烏領袖希望美國總統在場，「我也會出席」。但川普也說，若雙普會沒得到他想要的答案，就不會有第二次。

在飛往阿拉斯加前，普亭十四日與俄國外長拉夫羅夫等俄方談判團隊開會，摘要俄烏戰爭相關談判進程。

普亭說，川普政府正做出相當積極且真誠的作為，以使敵對行動停止，並達成符合衝突各方利益的協議。

普亭還說，若美俄能在核武管控領域達成協議，將為兩國、歐洲及全球創造持久和平的條件。美俄擁有全球規模最大的核武庫存，兩國目前僅餘的核武管控協議，是即將於明年二月五日到期的新戰略武器裁減條約（New START）。

另外，英國電訊報報導，川普在雙普會中將提出多項誘因作談判籌碼，包括開放阿拉斯加天然資源供俄國開採、解除部分對俄國航空業的制裁，以及同意俄國取得俄占區稀土資源。據信美國財長貝森特向川普進行雙普會前簡報，評估美俄可交換的經濟利益，以加快達成俄烏停火協議。

美國智庫戰爭研究所（ＩＳＷ）指出，俄軍攻勢在雙普會前並未減緩，十二日在俄烏戰場達成近一年多來的單日最大推進，當天攻下烏東一一○平方公里土地，這是自去年五月底以來俄軍占領範圍的單日最大增幅，凸顯俄軍正趕在雙普會前，擴大攻占更多烏克蘭領土。

俄國南部城市頓河畔羅斯托夫及西南部的貝爾哥羅德州，十四日也被烏克蘭無人機攻擊，共造成至少十六人受傷。南俄的伏爾加格勒州也因烏克蘭無人機殘骸掉落，而引發一座煉油廠發生火災。