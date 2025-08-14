川普談阿拉斯加雙普會：為第二次峰會鋪路 有25%可能性不會成功

美國總統川普和俄羅斯總統普亭將在阿拉斯加州當地時間15日上午11時30分（台灣時間16日凌晨3時30分）會面。

英國天空新聞報導，川普談及這次美俄峰會表示，這次會面將為第二次峰會鋪路，而第二次峰會將達成協議，但川普也說，15日的雙普會有「25%的可能性」不會成功。

川普還說，他會在會後對媒體發表談話，但不知道是否會和普亭一起召開聯合記者會。

川普告訴福斯新聞電台（Fox News Radio）：「這場和普亭的會面，是為第二次峰會鋪路。第二次峰會將非常、非常重要，因為協議將在第二次峰會達成。」

川普還說，第二次峰會與會者也將包含烏克蘭總統澤倫斯基，將涉及邊境和領土問題「互相讓步」。儘管川普對此沒有具體說明。

川普形容，和普亭的會談「像一場棋局」，「這次會談有25%的可能性不會成功」。他說，如果結果不好，願意對俄國實施進一步制裁。

川普表示，他會在會後致電烏克蘭總統澤倫斯基和歐洲領袖，但若會談進展不順利，他就不會致電。他也說，他會在雙普會後對媒體發表談話，但不知道是否會和普亭一起召開聯合記者會。

白宮稍早則說，川普和普亭在峰會後會舉行聯合記者會。