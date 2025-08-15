雙普會前 烏願談領土問題

聯合報／ 國際中心／綜合報導
在「雙普會」前夕，烏克蘭總統澤倫斯基（左）十三日在德國柏林和美歐領袖舉行視訊會議。圖為他和東道主德國總理梅爾茨（右）當天會後召開共同記者會。（法新社）
在「雙普會」前夕，烏克蘭總統澤倫斯基（左）十三日在德國柏林和美歐領袖舉行視訊會議。圖為他和東道主德國總理梅爾茨（右）當天會後召開共同記者會。（法新社）

美國總統川普與俄羅斯總統普亭的「雙普會」即將在美國阿拉斯加州登場。克里姆林宮十四日表示，美俄峰會可望於當地時間十五日上午十一時半（台灣時間十六日凌晨三時半）舉行。未能與會的烏克蘭總統澤倫斯基十三日表示，已與美歐領袖就此次雙普會的談判內容，達成五大「原則性共識」。

克宮幕僚鄂夏柯夫十四日說，各界應該清楚，這次會談的核心議題是化解烏克蘭危機，也會討論確保和平安全的更廣泛議題與迫切的國際及區域問題，美俄領袖將在會後召開共同記者會，總結會談成果。這是川普和普亭自二○一八年在芬蘭赫爾辛基會面以來，美俄領袖首次聯袂召開記者會。

鄂夏柯夫還說，俄方代表團主要成員為外長拉夫羅夫、國防部長別洛烏索夫、財長希魯阿諾夫和經濟事務談判代表德米崔耶夫，會談以美俄領袖一對一方式進行，只有雙方的口譯官在場。

另外，澤倫斯基十三日在德國柏林與包含川普的英法德義、波蘭及芬蘭等美歐領袖，和北約（ＮＡＴＯ）秘書長呂特、歐盟執委會主席范德賴恩及歐洲理事會主席柯斯塔舉行視訊會議。

其中最大突破是基輔已準備對領土問題展開討論，但前提是以當前的俄烏戰線為基礎，且不會承認俄羅斯對烏克蘭任何領土擁有主權。

會後澤倫斯基與德國總理梅爾茨召開共同記者會。梅爾茨指出，與會領袖對十五日的美俄峰會擬定談判的五項原則性共識，包括烏克蘭已表明願討論領土問題，但只限「接觸點」，即當前俄烏戰線現狀，並重申不承認任何俄占區為俄國領土，烏克蘭的領土疆域維持不變。

其他共識為：今後任何有關烏克蘭的談判需有烏方參與；相關談判必須以立即停火為優先議題；後續談判需納入對烏克蘭的安全保障安排，包含西方國家協助烏軍維持防衛能力；談判必須建立在跨大西洋國家的一致立場上，一旦莫斯科在雙普會後拒絕停火，美歐就計畫強化對俄制裁。

一旁的澤倫斯基表示，俄國對烏克蘭申請加入北約（ＮＡＴＯ）與歐盟的進程不應擁有否決權，他並希望籌備與川普及普亭的美俄烏三方會談。

澤倫斯基重申，基輔不會從烏東頓巴斯地區撤軍，一切涉及烏克蘭的議題只能與烏方協商，烏克蘭憲法不承認莫斯科擁有烏克蘭任何領土的主權。

澤倫斯基希望雙普會的核心議題是立即停火，川普已表達在這場會談結束後，「將直接聯絡我」討論可能的成果，並決定後續行動。外媒報導說，普亭擬在會中提出烏軍撤出頓巴斯地區的停火方案，烏南則以目前戰線為戰後的俄國實效控制區基礎。澤倫斯基已屢屢表明，對烏克蘭領土主權寸土不讓。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

將與川普會晤…普亭：美國積極制止烏克蘭戰爭 美俄將談核武管制

滿足虛榮心？川普想從雙普會得到什麼 英媒：和面子有關

川普將與普亭會談 專家點「3種可能情境」：最糟情況將出現犧牲品

雙普會一對一很危險？外媒：無專業外交官在側 川普恐任由普亭宰割

相關新聞

克里姆林宮：雙普會沒有計畫簽署任何文件

美國總統川普將在美國阿拉斯加州當地時間15日上午11時30分（台灣時間16日凌晨3時30分）與俄羅斯總統普亭會面，白宮透...

雙普會前 烏願談領土問題

美國總統川普與俄羅斯總統普亭的「雙普會」即將在美國阿拉斯加州登場。克里姆林宮十四日表示，美俄峰會可望於當地時間十五日上午...

川普談阿拉斯加雙普會：為第二次峰會鋪路 有25%可能性不會成功

美國總統川普和俄羅斯總統普亭將在阿拉斯加州當地時間15日上午11時30分（台灣時間16日凌晨3時30分）會面。

川普會普亭前夕 俄軍稱再占領烏克蘭東部兩處聚落

美國總統川普與俄羅斯總統普亭舉行峰會前夕，俄國軍方今天聲稱，俄軍再占領烏克蘭東部兩處聚落

取得歐洲盟友15億美元援助承諾 澤倫斯基：有助強化國防

烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，基輔已從歐洲盟友取得用於採購美製武器的15億美元（約新台幣450億元）援助承諾，他強調這是「...

將與川普會晤…普亭：美國積極制止烏克蘭戰爭 美俄將談核武管制

俄羅斯總統普亭十四日與俄羅斯高層官員會晤時表示，美國正在採取行動制止烏克蘭戰爭。普亭十五日將與美國總統川普在阿拉斯加舉行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。