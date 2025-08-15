雙普會前 烏願談領土問題

美國總統川普與俄羅斯總統普亭的「雙普會」即將在美國阿拉斯加州登場。克里姆林宮十四日表示，美俄峰會可望於當地時間十五日上午十一時半（台灣時間十六日凌晨三時半）舉行。未能與會的烏克蘭總統澤倫斯基十三日表示，已與美歐領袖就此次雙普會的談判內容，達成五大「原則性共識」。

克宮幕僚鄂夏柯夫十四日說，各界應該清楚，這次會談的核心議題是化解烏克蘭危機，也會討論確保和平安全的更廣泛議題與迫切的國際及區域問題，美俄領袖將在會後召開共同記者會，總結會談成果。這是川普和普亭自二○一八年在芬蘭赫爾辛基會面以來，美俄領袖首次聯袂召開記者會。

鄂夏柯夫還說，俄方代表團主要成員為外長拉夫羅夫、國防部長別洛烏索夫、財長希魯阿諾夫和經濟事務談判代表德米崔耶夫，會談以美俄領袖一對一方式進行，只有雙方的口譯官在場。

另外，澤倫斯基十三日在德國柏林與包含川普的英法德義、波蘭及芬蘭等美歐領袖，和北約（ＮＡＴＯ）秘書長呂特、歐盟執委會主席范德賴恩及歐洲理事會主席柯斯塔舉行視訊會議。

其中最大突破是基輔已準備對領土問題展開討論，但前提是以當前的俄烏戰線為基礎，且不會承認俄羅斯對烏克蘭任何領土擁有主權。

會後澤倫斯基與德國總理梅爾茨召開共同記者會。梅爾茨指出，與會領袖對十五日的美俄峰會擬定談判的五項原則性共識，包括烏克蘭已表明願討論領土問題，但只限「接觸點」，即當前俄烏戰線現狀，並重申不承認任何俄占區為俄國領土，烏克蘭的領土疆域維持不變。

其他共識為：今後任何有關烏克蘭的談判需有烏方參與；相關談判必須以立即停火為優先議題；後續談判需納入對烏克蘭的安全保障安排，包含西方國家協助烏軍維持防衛能力；談判必須建立在跨大西洋國家的一致立場上，一旦莫斯科在雙普會後拒絕停火，美歐就計畫強化對俄制裁。

一旁的澤倫斯基表示，俄國對烏克蘭申請加入北約（ＮＡＴＯ）與歐盟的進程不應擁有否決權，他並希望籌備與川普及普亭的美俄烏三方會談。

澤倫斯基重申，基輔不會從烏東頓巴斯地區撤軍，一切涉及烏克蘭的議題只能與烏方協商，烏克蘭憲法不承認莫斯科擁有烏克蘭任何領土的主權。

澤倫斯基希望雙普會的核心議題是立即停火，川普已表達在這場會談結束後，「將直接聯絡我」討論可能的成果，並決定後續行動。外媒報導說，普亭擬在會中提出烏軍撤出頓巴斯地區的停火方案，烏南則以目前戰線為戰後的俄國實效控制區基礎。澤倫斯基已屢屢表明，對烏克蘭領土主權寸土不讓。