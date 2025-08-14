快訊

為拍落日美照釀悲劇…20歲男攀爬15公尺高電塔 觸電身亡引發火燒山

台指期夜盤醞釀歷史新高？盤中多空交錯、高低點落差達109點

美國7月PPI意外火熱！美股期指短線急跌 公債殖利率攀升

川普會普亭前夕 俄軍稱再占領烏克蘭東部兩處聚落

中央社／ 莫斯科14日綜合外電報導
美國總統川普（右）與俄羅斯總統普亭（左）。圖／路透社資料照
美國總統川普（右）與俄羅斯總統普亭（左）。圖／路透社資料照

美國總統川普俄羅斯總統普亭舉行峰會前夕，俄國軍方今天聲稱，俄軍再占領烏克蘭東部兩處聚落。

俄羅斯國防部指出，俄軍已占領烏克蘭頓內茨克州（Donetsk）的伊斯克拉村（Iskra）和謝爾比諾夫卡鎮（Shcherbynivka）。

法新社報導，近幾個月來，俄羅斯軍隊的進攻步伐已經加快。

根據法新社對美國研究機構「戰爭研究所」（ISW）數據的分析，俄軍8月12日在烏克蘭達成1年多來的24小時內最大幅進展。

俄羅斯軍隊8月12日占領或宣稱拿下110平方公里的土地，這是去年5月底來俄軍占領範圍單日最大增幅。

川普（Donald Trump）與普亭（Vladimir Putin）預計在美國阿拉斯加州當地時間15日上午11時30分（台灣時間16日凌晨3時30分）舉行峰會。

克里姆林宮表示，這次美俄峰會將聚焦於「解決烏克蘭危機」。

普亭 川普 美國 烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

將與川普會晤…普亭：美國積極制止烏克蘭戰爭 美俄將談核武管制

滿足虛榮心？川普想從雙普會得到什麼 英媒：和面子有關

雙普會一對一很危險？外媒：無專業外交官在側 川普恐任由普亭宰割

席維斯史特龍等人獲甘迺迪中心榮譽獎 川普將親自頒獎

相關新聞

將與川普會晤…普亭：美國積極制止烏克蘭戰爭 美俄將談核武管制

俄羅斯總統普亭十四日與俄羅斯高層官員會晤時表示，美國正在採取行動制止烏克蘭戰爭。普亭十五日將與美國總統川普在阿拉斯加舉行...

川普會普亭前夕 俄軍稱再占領烏克蘭東部兩處聚落

美國總統川普與俄羅斯總統普亭舉行峰會前夕，俄國軍方今天聲稱，俄軍再占領烏克蘭東部兩處聚落

取得歐洲盟友15億美元援助承諾 澤倫斯基：有助強化國防

烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，基輔已從歐洲盟友取得用於採購美製武器的15億美元（約新台幣450億元）援助承諾，他強調這是「...

美俄領袖峰會台灣時間8月16日登場 克宮：烏克蘭危機為核心議題

克里姆林宮指出，俄羅斯總統普亭與美國總統川普預計在阿拉斯加州當地時間15日上午11時30分（台灣時間16日凌晨3時30分...

滿足虛榮心？川普想從雙普會得到什麼 英媒：和面子有關

美國總統川普15日將在阿拉斯加與俄羅斯總統普亭會面，白宮透露兩人計畫一對一會面。英國天空新聞分析，川普想藉由這次雙普會，...

川普將與普亭會談 專家點「3種可能情境」：最糟情況將出現犧牲品

美國總統川普與俄羅斯總統普亭即將在阿拉斯加舉行會晤，討論烏克蘭的未來。在此之前，德國總理弗里德里希·梅爾茨在慶祝他上任100天之際，主動召集了一場遠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。