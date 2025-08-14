川普會普亭前夕 俄軍稱再占領烏克蘭東部兩處聚落
美國總統川普與俄羅斯總統普亭舉行峰會前夕，俄國軍方今天聲稱，俄軍再占領烏克蘭東部兩處聚落。
俄羅斯國防部指出，俄軍已占領烏克蘭頓內茨克州（Donetsk）的伊斯克拉村（Iskra）和謝爾比諾夫卡鎮（Shcherbynivka）。
法新社報導，近幾個月來，俄羅斯軍隊的進攻步伐已經加快。
根據法新社對美國研究機構「戰爭研究所」（ISW）數據的分析，俄軍8月12日在烏克蘭達成1年多來的24小時內最大幅進展。
俄羅斯軍隊8月12日占領或宣稱拿下110平方公里的土地，這是去年5月底來俄軍占領範圍單日最大增幅。
川普（Donald Trump）與普亭（Vladimir Putin）預計在美國阿拉斯加州當地時間15日上午11時30分（台灣時間16日凌晨3時30分）舉行峰會。
克里姆林宮表示，這次美俄峰會將聚焦於「解決烏克蘭危機」。
