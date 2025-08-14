快訊

為拍落日美照釀悲劇…20歲男攀爬15公尺高電塔 觸電身亡引發火燒山

台指期夜盤醞釀歷史新高？盤中多空交錯、高低點落差達109點

美國7月PPI意外火熱！美股期指短線急跌 公債殖利率攀升

取得歐洲盟友15億美元援助承諾 澤倫斯基：有助強化國防

中央社／ 基輔/倫敦14日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。圖／美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基。圖／美聯社

烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，基輔已從歐洲盟友取得用於採購美製武器的15億美元（約新台幣450億元）援助承諾，他強調這是「真正能強化我們國防」的機制。

路透社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在社群媒體X發文表示：「截至今天為止，我們已獲得15億美元的援助承諾。透過北大西洋公約組織（NATO）『烏克蘭優先需求清單』（PURL）計畫，北約成員國可互相合作，採購美製武器供烏克蘭使用。這個機制真正有助強化我們的國防。」

他指出，荷蘭與德國各自承諾提供5億美元援助，丹麥、挪威及瑞典則共同承諾提供5億美元，合計15億美元。

法新社報導，英國首相施凱爾（Keir Starmer）今天在倫敦接見澤倫斯基，在美俄峰會預計於阿拉斯加州當地時間15日登場前，展現英國對烏克蘭的鼎力支持。不論是烏克蘭或其歐洲盟友，都被排除在這場峰會之外。

澤倫斯基和歐洲領袖與川普結束視訊會議數小時後，施凱爾在首相官邸唐寧街迎接澤倫斯基，兩人握手且熱情擁抱。

俄烏軍隊持續在烏東交戰之際，澤倫斯基昨天人在柏林，他加入德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）與歐洲領袖、北約領袖以及歐洲聯盟（EU）領袖舉行的視訊會議，以表明團結對抗俄羅斯的立場。

施凱爾昨天說，由英、法主導組建的軍援烏克蘭「志願者聯盟」（Coalition of the Willing）已擬定停火情況下可行的軍事計畫，但也準備透過制裁向俄國施壓。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 澤倫斯基

取得歐洲盟友15億美元援助承諾 澤倫斯基：有助強化國防

