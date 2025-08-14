快訊

將與川普會晤…普亭：美國積極制止烏克蘭戰爭 美俄將談核武管制

聯合報／ 國際中心／即時報導
俄國總統普亭14日在克里姆林宮主持會議，討論即將舉行的美俄峰會。美聯社
俄羅斯總統普亭十四日與俄羅斯高層官員會晤時表示，美國正在採取行動制止烏克蘭戰爭。普亭十五日將與美國總統川普在阿拉斯加舉行峰會。

在前往阿拉斯加之前，普亭與外交部長拉夫洛夫等談判團隊成員舉行會議，簡要說明「烏克蘭危機談判進展」。

普亭說：「我認為，現任美國政府正做出相當積極和真誠的努力，以停止敵對行動，停止危機，並達成符合衝突各方利益的協議。」

普亭表示，如果俄美在核武管制領域達成協議，將加強兩國之間以及全球和平。

克里姆林宮表示，俄羅斯總統普亭與美國總統川普將在美國阿拉斯加州當地時間15日上午11時30分（台灣時間16日凌晨3時30分）舉行峰會，會談期間將討論解決烏克蘭戰爭的方案。

法新社報導，俄國總統助理鄂夏柯夫14日說，「這次會談核心議題是解決烏克蘭危機」。他說，普亭和川普屆時會先各自帶一名翻譯，舉行單獨會議，接著雙方五名官員將加入會談。

鄂夏柯夫提到，會談持續時間視討論狀況而定，普亭和川普將在會談後舉行聯合記者會，總結會談成果。烏克蘭將是主要議題，兩位領袖也將討論美俄合作與貿易等問題。

克宮表示，俄方代表團成員除了鄂夏柯夫，還包括外交部長拉夫洛夫、國防部長貝洛索夫、財政部長希魯阿諾夫和普亭的國際經濟與投資合作特使德米崔耶夫。

普亭 美國 川普 烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

