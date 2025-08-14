聽新聞
滿足虛榮心？川普想從雙普會得到什麼 英媒：和面子有關
美國總統川普15日將在阿拉斯加與俄羅斯總統普亭會面，白宮透露兩人計畫一對一會面。英國天空新聞分析，川普想藉由這次雙普會，提升他作為談判大師的形象。
天空新聞報導，川普和普亭在美國本土握手畫面，能引發全球矚目，滿足川普的虛榮心。
此事也和面子有關。川普競選美國總統時，聲稱他就職首日就會結束俄烏戰爭，因此川普也想兌現競選承諾。儘管川普上任已超過200天，他目前為止獲得的成果只有這次雙普會，而普亭顯然沒有做出任何讓步。
川普自認是是談判大師、交易高手，他的許多支持者也這麼認為，而川普希望提升這個名聲。川普熱衷於進一步展現他的談判方式與歷任美國總統不同，更加直接而且有效。
然而，天空新聞指出，目前為止，儘管川普制裁俄國、提出警告和最後通牒，烏克蘭局勢仍在惡化。
