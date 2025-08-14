聽新聞
美俄領袖峰會台灣時間8月16日登場 克宮：烏克蘭危機為核心議題
克里姆林宮指出，俄羅斯總統普亭與美國總統川普預計在阿拉斯加州當地時間15日上午11時30分（台灣時間16日凌晨3時30分）舉行峰會，會談期間將討論解決烏克蘭戰爭的方案。
法新社報導，克里姆林宮幕僚鄂夏柯夫（YuriUshakov）今天告訴記者：「大家可能都清楚，這次會談的核心議題將是解決烏克蘭危機。」
鄂夏柯夫提到，會談預計於美國阿拉斯加州當地時間上午11時30分展開，普亭（Vladimir Putin）和川普（Donald Trump）將在會談之後舉行聯合記者會。
