川普將與普亭會談 專家點「3種可能情境」：最糟情況將出現犧牲品

美國總統川普與俄羅斯總統普亭即將在阿拉斯加舉行會晤，討論烏克蘭的未來。在此之前，德國總理弗里德里希·梅爾茨在慶祝他上任100天之際，主動召集了一場遠程視訊會議。

這場由梅爾茨發起的會議邀請了多位歐洲國家元首、政府首腦、歐盟委員會和北約代表。美國總統川普和親自前往柏林的烏克蘭總統澤倫斯基則作為特邀嘉賓出席。澤倫斯基傳遞的訊息是：「我們希望歐洲和世界實現和平。」他強調，必須立即實現停火，並為烏克蘭提供安全保障。

梅爾茨：希望烏克蘭實現和平

梅爾茨此次倡議的使命是：展示西方對抗普亭的團結立場，並阻止川普在未經協商的情況下對俄羅斯做出讓步。梅爾茨表示，普亭多年來一直在烏克蘭發動血腥戰爭，至今既不願停火，也無意實現地區和平。

「在阿拉斯加的會談中，必須維護歐洲和烏克蘭的根本安全利益」，梅爾茨強調。「有希望出現轉機，有希望烏克蘭實現和平」，他如此表述。梅爾茨還含蓄地補充說，川普了解並「在很大程度上」認同這一立場。

川普在柏林虛擬峰會前曾表示，他感覺歐洲人希望看到一份「協議」。川普希望增加對普亭的壓力，但他能提供的籌碼有限。儘管他迫切希望和平，卻已大幅削減了對烏克蘭的武器供應。同時，他也無法在領土問題上進行談判，因為這需要歐洲，特別是烏克蘭的同意。

「領土交換」：一個選項？

過去幾天，川普多次提到「領土交換」。歐盟以及烏克蘭都清楚，俄羅斯在可預見的未來不會歸還佔領領土。北約秘書長呂特（Mark Rutte）最近曾表示：「我們目前必須承認，俄羅斯控制著烏克蘭的部分領土。」

呂特指出，在領土問題上，區分「事實上的」（de facto）和「法律上的」（de jure）承認至關重要。例如，一項可能的協議可以確認俄羅斯事實上控制某些地區，但這種控制不被法律接受。

烏克蘭方面在柏林表示，已準備好就領土問題進行談判。然而，梅爾茨強調，談判的起點必須是當前的接觸線，即前線。他表示，「法律上承認俄羅斯的佔領不在討論範圍之內。」

普亭立場強硬，俄方不讓步

目前，俄羅斯部分或完全控制著烏克蘭約五分之一的領土。俄羅斯外交部發言人周三表示，俄羅斯不會從其已經基本控制的烏克蘭領土上撤軍，其中包括盧甘斯克、頓涅茨克、紮波羅熱和赫爾松。他沒有提及克里米亞半島，俄羅斯早在2014年就已非法吞併該地。這位發言人還表示，柏林峰會「無關緊要」。

歐洲對外關係委員會（ECFR）的安全專家拉斐爾·洛斯（Rafael Loss）在接受德國之聲採訪時表示，他認為此次歐盟-北約-美國柏林峰會從根本上來說是成功的。「我相信弗裡德裡希·梅爾茨及其歐洲各國領導人已達成了他們的目標，即形成統一戰線。」然而，洛斯也指出：「關於領土割讓或交換具體意味著什麼，歐洲人和美國人之間仍存在分歧。」

根據國際法，俄羅斯所要求的行政區和克里米亞明確屬於烏克蘭。俄羅斯事實上對這些地區行使控制或非法吞併，並不能改變這一法律事實。

割讓烏克蘭國家領土需要修改烏克蘭憲法。澤倫斯基在柏林的記者會上再次強調了這一點。他表示，在所有涉及領土的問題上，「我們必須考慮到人民，我們必須考慮到我們的憲法。」

川普-普亭會談的可能結果？

川普與普亭的首次會談將在周五舉行，這是川普第二任期內與俄羅斯領導人的首次會晤。會談結果仍不確定。安全專家洛斯在接受德國之聲採訪時提出了三種可能情景：

「最好的選擇是，川普意識到他被普亭牽著鼻子走，從而尋求與烏克蘭和歐洲人並肩作戰。第二種選擇是，維持目前的現狀。最糟糕的結果是，阿拉斯加會談為美俄關係正常化奠定基礎，而烏克蘭，乃至歐洲安全秩序，都將成為犧牲品。」

歐盟聲援烏克蘭，俄方加強軍事施壓

如果俄羅斯在周五的會談中不做出任何讓步，歐盟和美國可能會威脅實施進一步制裁。歐盟外交事務代表卡婭·卡拉斯（Kaja Kallas）在本周初表示，歐盟已在計劃第19個制裁方案，但她沒有透露具體細節。

歐盟27個成員國中有26個在一份聯合聲明中堅定支持烏克蘭。他們強調，「國際邊界不得以武力改變」。只有匈牙利總理奧班（Viktor Orban）領導的右翼保守政府拒絕了這份聲明，並稱對俄羅斯的進一步制裁是無效的。

在阿拉斯加峰會前夕，俄羅斯正在加強軍事壓力。法新社報導稱，數據顯示俄羅斯在烏克蘭一天之內實現了開戰以來最大範圍的領土佔領。僅烏克蘭南部赫爾松地區，當天早上就報告有三人死亡。普亭對烏克蘭的侵略戰爭仍在其他地區繼續蔓延。

德國總理梅爾茨在會談前兩日向美國總統川普傳遞了一個訊息：「我們希望川普總統周五在安克雷奇取得成功。」他還補充說：「一旦有後續會談，烏克蘭也必須坐在談判桌上。」

