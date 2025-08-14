雙普會一對一很危險？外媒：無專業外交官在側 川普恐任由普亭宰割

美國總統川普15日將在阿拉斯加與俄羅斯總統普亭會面。白宮透露兩人計畫一對一會面，可能只帶翻譯但沒有高級官員在場。英國衛報與金融時報分析，讓川普與普亭獨處、「房間內沒有專家」的後果難料，而且往往很危險，川普恐怕會再度任由普亭宰割。

2018年，川普在芬蘭赫爾辛基與普亭舉行峰會。衛報指出，川普當時走出房間似乎被普亭迷住。記者會上，當被問到美國情報單位指控俄羅斯干預美國大選，川普回答：「普亭總統說不是俄羅斯做的。我看不出俄羅斯下手的理由。」

白宮國安會俄國資深顧問希爾（Fiona Hill）回憶，當時情況糟到她一度想拉下火警警報或假裝癲癇發作，好讓記者會緊急中止。

本周五，川普在阿拉斯加與普亭會面，可能不會有美方的俄國事務專家在場。原因在於川普第二任期，對高層幕僚更看重忠誠度而非專業資歷，並大力肅清聯邦政府基層人員。

川普政府與莫斯科的談判一直由房地產開發商、外交素人威科夫主導，長年累積經驗的專業官員則被邊緣化、抹黑，甚至被迫離職。

「可以肯定的是，川普身邊沒有一個真正熟悉俄烏政策的人在為他出謀劃策。」川普第一任期擔任駐保加利亞大使魯賓（Eric Rubin）說。

在與普亭進行高風險會談前，美國政府官員通常會全力準備，確保總統充分掌握情況，能應對俄國領導人可能提出的任何議題。

執政已達四分之一世紀的普亭，以精準掌握細節著稱，也擅長讓對手措手不及。拜登政府時期國安會俄國事務資深主任格林（Eric Green）指出：「你必須避免陷入他辯論細節的陷阱，也要避免答應一些聽起來合理、但其實被他扭曲過的提案。」

白宮國安會原本負責統籌各政府機關的意見，並主導峰會籌備工作。但川普第二任期大幅縮編國安會，數十名外交與國安專家在5月被撤職。

一名熟悉內情的美國高層官員表示：「據我所知，由國安會主導的傳統華府外交決策流程，在這屆政府中幾乎已經瓦解。」

魯賓指出，政府中負責俄烏事務的高層職位至今仍懸缺。川普在與普亭展開會談時，既沒有經參議院確認的國務院歐洲事務助理國務卿，也沒有駐俄羅斯或烏克蘭大使參與。

一向憑直覺與個人關係處理外交的川普，形容這場峰會只是「試探性會面」，還說他會在兩分鐘內判斷是否有進展空間。白宮12日雖淡化在阿拉斯加達成協議的預期，但川普的做法已引發外交圈的憂慮。

前美國駐波蘭大使弗里德（Daniel Fried）說：「你不能讓他與威科夫即興發揮，因為他們根本不夠了解。你需要一個能在會中對著總統翻白眼、搖頭的人在場。」