戰後為烏克蘭提供安全保障？川普稱願意但附帶「一條件」

美國總統川普預定15日與俄羅斯總統普亭在阿拉斯加舉行峰會，13日先與歐洲多國領袖與烏克蘭總統澤倫斯基進行視訊會議。外媒報導，川普在會議上表示，美國願意為烏克蘭提供安全保障，但會附帶若干條件。

華爾街日報報導，出席視訊會議的法國總統馬克宏表示，川普明確指出，作為潛在和平協議一部分，提供給烏克蘭的任何安全保障，都不會納入北約架構，但他願意接受由美歐共同提供的其他保障。馬克宏指出，川普在此議題上的立場可能出現重大變化。

POLITICO引述3位知情人士報導，如果達成停火協議，在提供基輔威懾未來俄羅斯侵略的手段上，美國願意扮演某種程度的角色。

安全保障是烏克蘭和歐洲的核心訴求，川普對此持開放態度，有助於解釋歐洲官員為何在會談後表現出謹慎樂觀的態度。不過，獲簡報人士指出，川普並未具體說明他所指的安全保障細節，僅談及較籠統的概念。英國官員則表示，川普承認美方安全保障必須納入最終解決方案，並認為美國將在其中發揮作用。

白宮尚未立即回應置評請求。但無論安全保障的具體內容為何，川普已明確表態，美國不會繼續直接向烏克蘭提供武器或派遣部隊，但會向歐洲出售武器，由歐洲再轉供基輔。

此外，川普提出的安全保障措施也可能相當有限，勢必令期盼美國在戰後提供更強力保證，以威懾俄羅斯再度入侵的烏克蘭支持者感到失望。