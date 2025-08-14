川普與歐洲領袖線上商議俄烏戰爭　談話重點一覽

美國總統川普今天與烏克蘭總統澤倫斯基在內的歐洲領袖舉行視訊會議；兩天後，川普將在阿拉斯加與俄羅斯總統普亭舉行峰會，討論如何結束烏克蘭戰爭。

路透社報導，以下是各國領袖的部分發言：

川普對記者說：「我們的通話非常愉快…澤倫斯基總統也有參與。我打10分，非常友好。」

「如果第一場（與普亭的）會晤順利，我們很快就會進行第二場。我希望馬上行動，我們會有普亭總統、澤倫斯基總統還有我的第二場會談，如果他們願意讓我參與的話。」

●烏克蘭總統澤倫斯基

「我告訴美國總統和我們所有歐洲同僚，普亭（聲稱希望結束戰爭）是在虛張聲勢。他試圖在阿拉斯加會晤前，對沿著烏克蘭前線所有地區施加壓力。俄羅斯試圖表明，它可以佔領整個烏克蘭…。」

「所有與烏克蘭相關的問題，都必須在烏克蘭參與下進行討論，我們必須準備一個三邊會談模式（包括川普和普亭）。」

「停火必須是首要任務…應該有安全保障。真正可靠的保障。」

●法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）

「川普總統非常明確地表示，美國希望在阿拉斯加這場會議上實現停火…。」

「正如川普總統所表達的，第二點非常明確，那就是（沒有烏克蘭的參與下）烏克蘭領土問題無法談判，只能由烏克蘭總統來談判。」

「目前還沒有認真的領土交換方案…。」

●德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）

「邊界不能被武力改變的原則，必須繼續適用。」

「談判必須包括對基輔強有力的安全保障，烏克蘭武裝部隊必須能夠並繼續有效地捍衛其國家主權，他們還必須能長期依靠西方援助。」

「川普總統了解這一立場，他就此發表非常多看法，因此我可以說，我們進行了非常有建設性和良好的對話。」

●英國首相施凱爾（Keir Starmer）

施凱爾的唐寧街辦公室在聲明中表示：「首相明確表示，我們對烏克蘭的支持堅定不移，國際邊界絕不能被武力改變，烏克蘭必須擁有強有力且可靠的安全保障，以捍衛其領土完整，這是任何協議的一部分。」

●北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（MarkRutte）

他在社群平台X寫道：「我們團結一致以努力結束這場針對（烏克蘭）的可怕戰爭，實現公正持久的和平。感謝@川普的領導以及與盟友的密切協調。現在球在普亭手裡。」

●歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula vonder Leyen）

「今天，歐洲、美國和北約加強了烏克蘭問題的共同立場…我們將繼續密切協調。沒有人比我們更渴望和平，一個公正持久的和平。」