不割地改採礦？外媒：川普擬向普亭提出結束烏克蘭戰爭的經濟誘因

英國《每日電訊報》報導，美國總統川普正準備向俄羅斯總統普亭提出一項罕見的提案：提供稀有礦產資源，以鼓勵俄方結束烏克蘭戰爭。

《每日電訊報》獨家揭露，川普將於15日與普亭在阿拉斯加會晤，並攜帶多項「可獲利機會」作為談判籌碼。其中包括開放阿拉斯加的自然資源供俄方開採，以及解除部分針對俄羅斯航空業的制裁。

提案之一是允許俄方取得目前由俄軍占領的烏克蘭領土中的稀有礦產資源。據悉，美國財政部長貝森特正與川普會前進行簡報，評估美俄之間可交換的經濟利益，以加速停火協議的達成。

川普於13日的記者會上表示，若普亭不願在會談中同意結束戰爭，將面臨「嚴重後果」。他也透露，計劃在阿拉斯加一對一會談後，立即安排第二場會議，邀請烏克蘭總統澤倫斯基參與。

川普說：「如果第一次會談順利，我們會很快進行第二次。我希望能立即安排，與普亭總統、澤倫斯基總統及我本人進行三方會談——如果他們願意我參與的話。」

在阿拉斯加會談前，川普已與澤倫斯基及歐洲領袖，包括英國首相施凱爾、法國總統馬克宏、德國總理梅爾茲進行視訊峰會。

澤倫斯基在會後表示，川普支持為烏克蘭提供安全保障。他在與梅爾茲的聯合記者會上說：「應該有安全保障。川普總統表示他支持這一點，也支持美國參與。」

儘管基輔方面一直要求美方提供安全保障，但過去幾個月華府始終未將此納入談判選項。英、法、德三國則持續推動建立一支不直接依賴美國的維和部隊，但仍希望美方能提供空中支援等協助。

施凱爾在會談後表示，其「志願聯盟」已準備好在和平協議達成後立即實施停火計畫。他說：「我們的計畫已準備好，只要達成停火協議就能啟動。」並補充，烏克蘭安全保障方面已有「實質進展」。

馬克宏等歐洲領袖也表示，與川普的通話「具有正面意義」。澤倫斯基則指出，普亭聲稱「不在乎制裁、制裁無效」是在「虛張聲勢」。

除了解除制裁外，《每日電訊報》進一步揭露，美方正準備提供普亭其他財務誘因，包括讓俄方取得烏克蘭被占領地區的稀有礦產資源。

據估計，烏克蘭擁有全球約10%的鋰儲量，鋰是製造電池的關鍵原料。其中兩座最大鋰礦位於俄軍控制區，普亭已明確表示要掌握這些戰略資源。

一位知情人士向《每日電訊報》透露：「目前有多項誘因正在評估，其中包括可能的礦產、稀土交易。」

今年5月，美國已與基輔簽署稀土礦產協議，允許美方開發烏克蘭豐富的自然資源。若俄方合作，華府可加速建立新的採礦作業。

川普回歸白宮後，秉持「美國優先」政策，已與烏克蘭、哈薩克等國簽署多項礦產協議，展現其以資源為外交籌碼的策略。