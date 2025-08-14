美俄討論烏克蘭止戰 傳曾考慮以色列占領西岸模式

英國「泰晤士報」今天援引接近美國白宮國家安全會議的消息人士說法報導，美國和俄羅斯曾討論參考以色列占領、控制約旦河西岸（West Bank）的經驗，為在烏克蘭的戰爭畫下休止符。

泰晤士報（The Times）發自華府的報導提到，美俄曾在數週前討論相關構想。根據這個「西岸模式」，俄羅斯將在烏克蘭被占領土另行建立治理機關，莫斯科當局將透過此機關對烏克蘭被占領土施行實質軍事與經濟控制。

白宮副發言人凱利（Anna Kelly）說，這是「徹底的假新聞」。「泰晤士報」迄今未撤稿。

烏克蘭憲法明定，領土邊界變更必須透過全國性的公投取得公民同意，而這也是變更領土邊界的唯一合法途徑，總統、內閣或國會都無權自行決定。

不過，消息人士告訴「泰晤士報」，在「西岸模式」之下，俄羅斯占領的烏克蘭土地將「依然是烏克蘭」，畢竟烏克蘭永遠不會放棄主權；烏克蘭的法定邊界不會改變，一如約旦河西岸的邊界迄今58年不變，只不過是被以色列實質控制。

以色列自1967年6月軍事占領並實質控制約旦河西岸。聯合國「國際法院」（ICJ）裁定以色列的占領非法，但美國不承認ICJ的裁定。聯合國大會去年再次通過決議，要求以色列終止對約旦河西岸的非法占領。

另一方面，川普近日曾說，為停止在烏克蘭的戰爭，烏俄之間勢必得有「土地交換」。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）指出，他必須取得「合憲許可」，才可對俄方作出領土讓步。川普表示，他對澤倫斯基的說法感到「困擾」，並質疑澤倫斯基既然能「進入戰爭並殺死所有人，卻需要取得許可才能進行土地交換」。

俄羅斯2022年2月全面侵略烏克蘭。國際刑事法院（ICC）2023年3月以犯下戰爭罪為由，對俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）發布逮捕令。

川普15日將在美國阿拉斯加州會晤蒲亭，儘管俄軍持續加大對烏攻擊力道。莫斯科對烏立場迄今未見實質鬆動，包括要求烏方讓出俄軍還未占領的烏國土地、大幅降低軍力，並接受所謂的「中立」地位（重點包含放棄加入北大西洋公約組織）。

俄羅斯外交部新聞司副司長法傑耶夫（AlexeyFadeev）今天曾就「土地交換」議題回應媒體提問表示，俄羅斯領土組成已明定於憲法，「這足以說明一切」。

俄羅斯2022年10月已單方面將烏克蘭的頓內茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Lugansk）、赫松（Kherson）及札波羅熱（Zaporizhzhia）等4州寫入憲法，宣告它們屬於俄羅斯領土。在此之前，俄羅斯於2014年非法兼併烏克蘭克里米亞（Crimea）、將克里米亞納入版圖。

烏克蘭恐遭美俄定調為「和平絆腳石」、遭施壓被迫在主權作出重大讓步的可能性，促使歐洲方面近日加倍積極與烏方和美方接觸，並搶在15日美俄峰會前，於今天舉行陸續有澤倫斯基和川普參與的視訊會議。歐洲方面，與會的包括英、法、德國、義大利、波蘭、芬蘭等國家，以及北大西洋公約組織（NATO）和歐洲聯盟（EU）領導人。

根據歐洲各方領導人的會後對外發言，川普在阿拉斯加的主要目標將是促成停火，美俄雙方不會討論「土地交換」。川普回應媒體提問時說，蒲亭若不願停止戰爭，將面臨「非常嚴峻」的後果。

歐盟理事會主席柯斯塔（António Costa）表示，川普與烏克蘭、歐洲方面取得3大共識，即停火的必要性、交涉烏克蘭事務必須有烏克蘭參與，以及歐美有必要在烏克蘭達成公平、持久的和平後，一同強化安全局勢。