川普：若普亭不同意結束俄烏戰爭 將面臨嚴重後果

備受矚目的美俄領導人會談預計15日於美國阿拉斯加州登場，美國總統川普今天揚言，若俄羅斯總統普亭不同意終結俄烏戰爭，俄國將面臨「非常嚴重的後果」，但他未進一步說明後果為何。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普（Donald Trump）今天出席甘迺迪中心（Kennedy Center）一場活動時接受媒體訪問表示，若普亭（Vladimir Putin）在雙邊會談上不同意結束俄烏戰爭，俄羅斯將面臨「非常嚴重的後果」。

不過，被問及這是否意味新的制裁或關稅時，川普未正面回答。

川普先前威脅對購買俄羅斯能源的國家實施次級制裁，並已宣布對印度加徵關稅。他也說，未來可能會對其他國家祭出次級制裁，也許會包括中國。

川普預計15日在阿拉斯加第一大城安克拉治（Anchorage）與普亭面對面會談。外電報導，這將是2021年以來，首度有在任美國總統與俄國領導人召開峰會。

此外，川普今天表示，他目前打算與普亭召開峰會後，很快再與普亭及烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）舉行3人會談。

俄羅斯近來加強對烏克蘭攻勢，加上澤倫斯基未獲邀出席15日的美俄峰會，令外界更加擔憂川普和普亭可能達成強迫烏克蘭做出痛苦讓步的協議。

川普本週稍早表示，基輔和莫斯科都須割讓部分土地以終結俄烏戰爭，而川普與普亭本週會談將立即表明普亭是否願意達成協議。澤倫斯基已表示，不會割讓被強占的土地。

俄烏戰爭持續將近3年半，川普重返白宮以來，一直試圖促成俄烏之間永久停火，但至今未能從俄方爭取到任何重大讓步。