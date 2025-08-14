快訊

亞洲盃男籃／未守住21分領先優勢 中華隊末節遭伊朗逆轉無緣4強

「雙普會」周五登場 川普：俄國不同意和平將面臨嚴重後果

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普（左）和俄羅斯總統普亭（右）。（路透）
美國總統川普（左）和俄羅斯總統普亭（右）。（路透）

美國總統川普預計周五與俄羅斯總統普亭在美國阿拉斯加州見面，川普說，如果普亭在會後仍不同意停止戰爭，俄國將面臨嚴重的後果；但川普沒有說明具體是什麼後果。

為加快結束俄烏戰爭，川普預計於15日與普亭會面。川普日前說明，這會是一次試探性的會議，不過川普相信普亭希望結束俄烏戰爭，認為兩人會有非常建設性的對話。

白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）12日也指出，這對川普來說是一次聆聽的行程，因為只有與一方見面；這次會面會讓川普得以更進一步了解到該如何來結束戰爭。

川普13日則表示，如果普亭不同意停止戰爭，俄國將面臨非常嚴重的後果，不過川普拒絕透露細節。

川普先前向俄方發出最後通牒，指俄方若不與烏克蘭達成和平協議，美國將祭出稅率高達百分之百的次級關稅。

川普13日也表示，如果他與普亭會面一切順利，很快就會有第二次會面，「我希望是幾乎立即舉行」；川普指出，到時普亭和烏克蘭總統澤倫斯基將見面，川普並表示，如果兩國領袖希望他在場，他也會出席。

不過，川普也說，如果他在與普亭的會面中沒有得到他想要的答案，就不會有第二次的會談。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

美聯邦政府限期30天接管華府治安 川普：將要求延期

川普把晶片出口管制當ATM！強索15%分潤 後患無窮

川普與烏歐領袖開視訊會議 馬克宏：川普保證基輔參與領土談判

預計討論俄烏停戰！貝森特：若美俄峰會不如預期 對俄制裁與次級關稅將升高

相關新聞

川普與烏歐領袖開視訊會議 馬克宏：川普保證基輔參與領土談判

烏克蘭總統澤倫斯基13日在德國柏林，與總理梅爾茨一同透過視訊會議，會晤美國總統川普及法國等數個歐洲國家領袖。路透和衛報同...

「雙普會」周五登場 川普：俄國不同意和平將面臨嚴重後果

美國總統川普預計周五與俄羅斯總統普亭在美國阿拉斯加州見面，川普說，如果普亭在會後仍不同意停止戰爭，俄國將面臨嚴重的後果；...

雙普會一對一 白宮：不會有協議

美國總統川普預計周五與俄羅斯總統普亭在美國阿拉斯加州見面，白宮十二日指出，目前計畫兩人一對一見面，這對川普來說，是一次聆...

趕在雙普會前？俄軍深入烏克蘭 創1年多來單日最大推進

法新社分析華府研究機構「戰爭研究所」（ISW）的數據後發現，就在美國總統川普與俄羅斯總統普亭即將會面前，俄軍昨天在烏克蘭...

美俄峰會在即 普亭與金正恩通話展現密切關係

克里姆林宮今天表示，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）與北韓領導人金正恩通電話，告知金正恩有關普亭本週計劃與...

20歲俄國罪犯被充軍，下場變成烏克蘭戰俘

本文由駐烏克蘭記者曹雨昕採訪、攝影。本篇報導是關於一名20歲的俄羅斯士兵，在前線被烏軍俘虜後被帶往某處據點。從2022年戰爭爆發後沒多久，俄羅斯兵源不足的問題已經顯現，為了補充兵力，俄國政府開始讓監獄中的罪犯充軍，而本篇報導中採訪到的戰俘，就是在這個徵兵政策下的一員。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。