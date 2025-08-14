默茨、澤連斯基在柏林：烏克蘭需要安全保障

川普與普亭在阿拉斯加舉行峰會前，歐洲人向美國總統提出和談的五個基本要點，其中包括停火和安全保障。

德國總理默茨與烏克蘭總統澤連斯基周三在柏林的新聞發布會上表示：「在阿拉斯加，歐洲和烏克蘭的基本安全利益必須得到維護」。默茨表示，這是歐洲人向川普發出的信息。默茨同時表示，看到取得進展的希望，看到烏克蘭和平的希望。

歐洲人和澤連斯基擔心，川普與普亭的會晤會談及烏克蘭割讓土地。基輔堅決拒絕這一點。

作為對烏克蘭發出的支持信號，默茨邀請澤連斯基訪問柏林，共同參加與川普的視頻對話。

澤連斯基重申憲法不容「割地」

在新聞發布會上，澤連斯基在被問及有關「割地」的問題時表示，烏克蘭憲法不容許這一點。他表示：「我想要立刻強調，任何涉及我們國家領土完整的問題，都不得在未顧及我們的國家、我們的人民、國家的意願、人民的意願以及烏克蘭憲法的情況下予以討論。」

默茨表示，周三視頻會議的與會各方對於當前形勢的評估以及可能實現的目標非常一致，與會各方希望川普周五取得成功。

默茨：停火必須是第一步

默茨同時表示，一旦有後續會晤，烏克蘭必須坐在談判桌上。「我們希望按正確的順序談判。停火必須是第一步」，默茨說道。之後，要點將通過框架協議約定。

默茨還表示：「烏克蘭願意就領土問題談判。但這必須以所謂『接觸線』為起點，從法律上承認俄羅斯的佔領不在辯論之列。有關不容許暴力改變邊界線的基本原則，必須繼續適用。」所謂接觸線指的是前線。

此外，基輔必須獲得強有力的安全保障，烏克蘭軍隊必須擁有防禦能力。

倘若阿拉斯加未取得進展，美國和歐洲必須加大對俄施壓。默茨表示，周三與川普的對話良好而有建設性。

烏克蘭平民傷亡人數達到最高

除默茨、澤連斯基、川普之外，參加周三視頻會議的還有歐委會主席馮德萊恩、歐洲理事會主席科斯塔、北約秘書長呂特、法國總統馬克龍、英國首相斯塔默、意大利總理梅洛尼、芬蘭總統斯圖布。波蘭政府也派出代表出席。

法國總統馬克龍提議川普、普亭、澤連斯基在歐洲舉行三人會晤。「我們希望在歐洲舉行這一會晤，在一個各方接受的中立國。」

俄外交部稱，周五在阿拉斯加還希望談及俄美關系正常化議題。

過去數周，俄羅斯軍隊在烏克蘭東部地區加大推進力度。與此同時，聯合國稱，7月，烏克蘭平民傷亡人數達到最高，286人死亡，1388人受傷。這是2022年5月以來的最高人數。近40%的平民傷亡是俄對烏克蘭內地進行無人機和火箭彈襲擊造成的，其中包括基輔、第聶伯羅、哈爾科夫等大城市。

（德新社）

DW中文有 Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】