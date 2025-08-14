聽新聞
雙普會一對一 白宮：不會有協議

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓報導

美國總統川普預計周五與俄羅斯總統普亭在美國阿拉斯加州見面，白宮十二日指出，目前計畫兩人一對一見面，這對川普來說，是一次聆聽的行程，不會有協議。

為了加快結束俄烏戰爭，川普預計於十五日與普亭會面。川普十一日說，這會是一次試探性會議，他相信普亭希望結束俄烏戰爭，認為兩人會有非常建設性對話。

白宮新聞秘書李維特十二日說，這對川普來說是一次聆聽的行程，讓川普進一步了解如何結束戰爭。她說，川普一直希望俄烏達成和平協議，並結束這場戰爭，但周五是一場雙邊會議，俄烏只有一方的領袖出席，而和平協議需要兩方都同意。

在被問及美俄總統是否會以一對一形式會面時，李維特說，「這是計畫的一部分」。

川普和普亭屆時將進行除了翻譯之外其他人無法聽到的討論。領導人單獨會晤並非罕見，但川普和普亭的關係一直備受關注。在川普第一任期，就連高級官員也表示，當助理不在場時，他們有時也不知道會談內容。川普之前兩次與普亭進行這類只帶翻譯但沒有高級官員在場的會務。

李維特指出，雙方見面確切地點未定，但川普非常榮幸能在美國本土接待普亭，不排除川普未來可能訪問俄國。

紐約時報隨後引述白宮官員報導，雙方已選定阿拉斯加州安克拉治北郊的美軍「愛爾門道夫與李查遜聯合基地」為會面地點，川普可能當天來回。

ＣＮＮ說，這將是美俄領導人四年多來首次會晤。知情人士透露，美俄官員反覆討論，才選定阿拉斯加作為峰會地點。由於國際刑事法院二○二三年簽發普亭的戰爭罪逮捕令，俄國不願選擇維也納或日內瓦等歐洲城市，儘管美俄官員自冷戰以來就在這些地方會面。

普亭認為阿聯是合適地點，但白宮官員認為川普五月已訪問中東，不願再長途跋涉。雙方一度選擇匈牙利，後來普亭同意在美國領土與川普會晤，美國官員相當驚喜。

外傳美俄領袖可能在周五討論增進雙邊關係，包括恢復直飛航班等，李維特說，從川普的角度來看，周五的會面專注在如何結束俄烏戰爭，但川普也對恢復雙邊關係的對話感興趣。

川普日前提及俄烏和談可能牽涉領土交換。ＢＢＣ報導，烏克蘭總統澤倫斯基表示，烏克蘭不會放棄頓巴斯地區來換取停火，並認為一旦烏軍撤出該地區，俄軍可能利用頓巴斯作為未來攻擊烏克蘭的跳板。

川普 普亭 烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 阿拉斯加

烏克蘭總統澤倫斯基13日在德國柏林，與總理梅爾茨一同透過視訊會議，會晤美國總統川普及法國等數個歐洲國家領袖。路透和衛報同...

法新社分析華府研究機構「戰爭研究所」（ISW）的數據後發現，就在美國總統川普與俄羅斯總統普亭即將會面前，俄軍昨天在烏克蘭...

美國總統川普預計周五與俄羅斯總統普亭在美國阿拉斯加州見面，白宮十二日指出，目前計畫兩人一對一見面，這對川普來說，是一次聆...

克里姆林宮今天表示，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）與北韓領導人金正恩通電話，告知金正恩有關普亭本週計劃與...

本文由駐烏克蘭記者曹雨昕採訪、攝影。本篇報導是關於一名20歲的俄羅斯士兵，在前線被烏軍俘虜後被帶往某處據點。從2022年戰爭爆發後沒多久，俄羅斯兵源不足的問題已經顯現，為了補充兵力，俄國政府開始讓監獄中的罪犯充軍，而本篇報導中採訪到的戰俘，就是在這個徵兵政策下的一員。

就在美國總統川普與俄羅斯總統普亭15日即將舉行峰會前夕，俄軍傳出攻破烏克蘭東部一個重要前線，令基輔陷入憤怒與不解。

