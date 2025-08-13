川普與烏歐領袖開視訊會議 馬克宏：川普保證基輔參與領土談判

烏克蘭總統澤倫斯基13日在德國柏林，與總理梅爾茨一同透過視訊會議，會晤美國總統川普及法國等數個歐洲國家領袖。路透和衛報同日報導，法國總統馬克宏在會後轉述川普的話說，川普希望在本月「雙普會」談成烏克蘭停火。

馬克宏還說，川普已向歐洲領袖保證，任何與烏克蘭相關的領土問題談判，都不能沒有烏方參與，「這是我們支持的立場」。馬克宏也說，與會領袖表明，任何潛在領土讓步都必須與烏克蘭的安全保障建立明確連結。

澤倫斯基會後則說，川普向他保證，雙普會後會隨即聯絡他；若13日討論到的目標未達成，他們將討論下一步行動。澤倫斯基也說，對領土讓步的立場沒變，有關烏克蘭領土完整性問題的討論，不能不顧烏克蘭人民、其人民的意志和憲法。

川普預定15日在阿拉斯加州會晤俄羅斯總統普亭，商討如何結束3年多來俄烏戰爭；川普先前已說，俄烏雙方將需要交換領土以結束戰事。他13日在自創社群媒體真實社群發文說，歐洲各國領袖是「希望協議達成的偉大人物」。

澤倫斯基12日已說，基輔不可能接受要求烏軍撤出烏東頓巴斯地區的協議，這將使烏國喪失廣大防衛網絡，讓俄國未來更容易深入烏克蘭。他說，唯有達成停火協議且烏方獲得安全保障後，才可能討論領土問題。

俄國外交部發言人法蒂夫（Alexei Fadeev）則說，自從普亭去年6月設定俄方立場，該立場就未曾改變。普亭已要求，作為停火和開始談判的先決條件，烏克蘭須從俄國宣稱擁有、但還未完全控制的4個州撤軍，基輔也要正式放棄加入北約（NATO）計畫。