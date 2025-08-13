快訊

本島脫離暴風圈！中颱楊柳閃襲釀28萬戶停電 全台8千人緊急撤離

降落桃園機場狂冒火花！UPS貨機「發動機擦地」 運安會介入調查了

影片曝光！UPS貨機颱風夜降落「冒火花」 桃園機場緊急封閉跑道

川普與烏歐領袖開視訊會議 馬克宏：川普保證基輔參與領土談判

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
烏克蘭總統澤倫斯基（左）到訪德國柏林，13日與總理梅爾茨（右）一同出席美歐烏領袖視訊會議。美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基（左）到訪德國柏林，13日與總理梅爾茨（右）一同出席美歐烏領袖視訊會議。美聯社

烏克蘭總統澤倫斯基13日在德國柏林，與總理梅爾茨一同透過視訊會議，會晤美國總統川普法國等數個歐洲國家領袖。路透和衛報同日報導，法國總統馬克宏在會後轉述川普的話說，川普希望在本月「雙普會」談成烏克蘭停火。

馬克宏還說，川普已向歐洲領袖保證，任何與烏克蘭相關的領土問題談判，都不能沒有烏方參與，「這是我們支持的立場」。馬克宏也說，與會領袖表明，任何潛在領土讓步都必須與烏克蘭的安全保障建立明確連結。

澤倫斯基會後則說，川普向他保證，雙普會後會隨即聯絡他；若13日討論到的目標未達成，他們將討論下一步行動。澤倫斯基也說，對領土讓步的立場沒變，有關烏克蘭領土完整性問題的討論，不能不顧烏克蘭人民、其人民的意志和憲法。

川普預定15日在阿拉斯加州會晤俄羅斯總統普亭，商討如何結束3年多來俄烏戰爭；川普先前已說，俄烏雙方將需要交換領土以結束戰事。他13日在自創社群媒體真實社群發文說，歐洲各國領袖是「希望協議達成的偉大人物」。

澤倫斯基12日已說，基輔不可能接受要求烏軍撤出烏東頓巴斯地區的協議，這將使烏國喪失廣大防衛網絡，讓俄國未來更容易深入烏克蘭。他說，唯有達成停火協議且烏方獲得安全保障後，才可能討論領土問題。

俄國外交部發言人法蒂夫（Alexei Fadeev）則說，自從普亭去年6月設定俄方立場，該立場就未曾改變。普亭已要求，作為停火和開始談判的先決條件，烏克蘭須從俄國宣稱擁有、但還未完全控制的4個州撤軍，基輔也要正式放棄加入北約（NATO）計畫。

普亭 川普 法國 美國 烏克蘭 俄羅斯 馬克宏 俄烏戰爭 澤倫斯基

延伸閱讀

不愛遊說的黃仁勳近來頻穿梭美中 砸百萬出席川普餐會

美俄峰會在即 普亭與金正恩通話展現密切關係

川普烏克蘭交易 是否犧牲台灣？

川普聯邦接管華府對付暴力 居民對成效抱持懷疑

相關新聞

川普與烏歐領袖開視訊會議 馬克宏：川普保證基輔參與領土談判

烏克蘭總統澤倫斯基13日在德國柏林，與總理梅爾茨一同透過視訊會議，會晤美國總統川普及法國等數個歐洲國家領袖。路透和衛報同...

趕在雙普會前？俄軍深入烏克蘭 創1年多來單日最大推進

法新社分析華府研究機構「戰爭研究所」（ISW）的數據後發現，就在美國總統川普與俄羅斯總統普亭即將會面前，俄軍昨天在烏克蘭...

美俄峰會在即 普亭與金正恩通話展現密切關係

克里姆林宮今天表示，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）與北韓領導人金正恩通電話，告知金正恩有關普亭本週計劃與...

20歲俄國罪犯被充軍，下場變成烏克蘭戰俘

本文由駐烏克蘭記者曹雨昕採訪、攝影。本篇報導是關於一名20歲的俄羅斯士兵，在前線被烏軍俘虜後被帶往某處據點。從2022年戰爭爆發後沒多久，俄羅斯兵源不足的問題已經顯現，為了補充兵力，俄國政府開始讓監獄中的罪犯充軍，而本篇報導中採訪到的戰俘，就是在這個徵兵政策下的一員。

美俄峰會前 俄軍攻破烏東重要前線！烏軍官指戰況「一片混亂」

就在美國總統川普與俄羅斯總統普亭15日即將舉行峰會前夕，俄軍傳出攻破烏克蘭東部一個重要前線，令基輔陷入憤怒與不解。

假期即將結束？第三次世界大戰風雨欲來的「三大原因」

目前正在發生的三大變化，可能讓國際體系重新陷入過去的混亂：即全球暖化、新興大國的崛起和核武擴散。我們為維持和平所設計的搖搖欲墜的體系，將承受嚴峻的壓力。全球氣溫上升對熱帶和亞熱帶地區糧食生產將帶來的災難性影響，至少會比溫帶地區富有國家感受到類似衝擊早一個世代出現。其後果將是靠近赤道的國家出現饑荒，以及數以百萬計的絕望難民潮試圖湧入已開發國家。邊界當然會緊急關閉，但為了擋住如此龐大的人潮，唯一的方法可能是對試圖闖越邊界的人進行某種「殺雞儆猴」的殺戮。最終結果很可能是國際合作的普遍瓦解（包括處理氣候變遷的合作），因為當一個國家殺害另一個國家的公民時，國家之間將很難達成協議和妥協。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。