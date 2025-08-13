趕在雙普會前？俄軍深入烏克蘭 創1年多來單日最大推進
法新社分析華府研究機構「戰爭研究所」（ISW）的數據後發現，就在美國總統川普與俄羅斯總統普亭即將會面前，俄軍昨天在烏克蘭達成1年多來的24小時內最大幅進展。
法新社報導，俄羅斯軍隊本月12日占領或宣稱拿下110平方公里的土地，較前一日顯著增加。這是去年5月底來俄軍占領範圍單日最大增幅。
近幾個月來，莫斯科通常需要5或6天才能達成如此進展，不過俄羅斯近幾週加快了推進速度。
川普（Donald Trump）跟普亭（Vladimir Putin）預計15日在美國阿拉斯加州會面。
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天承認，俄羅斯部隊在東部煤礦城鎮多布羅皮利亞（Dobropillia）附近的推進程度已達10公里，但烏軍將很快「殲滅他們」。
俄羅斯今天聲稱，俄軍已奪下多布羅皮利亞附近兩個村落。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言