趕在雙普會前？俄軍深入烏克蘭 創1年多來單日最大推進

中央社／ 巴黎13日綜合外電報導
圖為一名烏東頓內克尼古拉耶夫卡村婦女從被俄羅斯炸彈襲擊的住宅樓裡搬出物品。（美聯社）
法新社分析華府研究機構「戰爭研究所」（ISW）的數據後發現，就在美國總統川普俄羅斯總統普亭即將會面前，俄軍昨天在烏克蘭達成1年多來的24小時內最大幅進展。

法新社報導，俄羅斯軍隊本月12日占領或宣稱拿下110平方公里的土地，較前一日顯著增加。這是去年5月底來俄軍占領範圍單日最大增幅。

近幾個月來，莫斯科通常需要5或6天才能達成如此進展，不過俄羅斯近幾週加快了推進速度。

川普（Donald Trump）跟普亭（Vladimir Putin）預計15日在美國阿拉斯加州會面。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天承認，俄羅斯部隊在東部煤礦城鎮多布羅皮利亞（Dobropillia）附近的推進程度已達10公里，但烏軍將很快「殲滅他們」。

俄羅斯今天聲稱，俄軍已奪下多布羅皮利亞附近兩個村落。

