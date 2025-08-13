美俄峰會前 烏歐領袖與川普線上會談盼尊重基輔利益

烏克蘭總統澤倫斯基與歐洲領袖今天與美國總統川普展開線上會談，希望說服他在即將與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）舉行的高峰會中，能尊重基輔的利益。

德國政府消息人士告訴法新社，在緊鑼密鼓的外交行動下，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在柏林與德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）一起參與視訊會議。

梅爾茨也已邀請法國總統馬克宏（EmmanuelMacron）、英國首相施凱爾（Keir Starmer）等歐洲領袖，以及歐洲聯盟（EU）與北大西洋公約組織（NATO）領袖，當地時間下午2時（格林威治時間12時）共同參與電話會議。

他們接著在1小時後與川普（Donald Trump）及美國副總統范斯（JD Vance）舉行第2次電話會議，之後梅爾茨與澤倫斯基會發表聯合聲明。

川普與普亭15日在阿拉斯加的會晤如期舉行，但未邀請澤倫斯基，這引發外界憂心，烏克蘭可能被迫做出慘痛的讓步，尤其是在領土議題上。

連日來已與超過30位國際領袖通話的澤倫斯基說：「必須對俄羅斯施加壓力，以追求公正的和平。」

他在社群媒體發布的聲明稿中強調：「我們必須汲取烏克蘭和我們夥伴的經驗，防止俄羅斯欺騙行為。目前沒有跡象顯示俄羅斯正準備結束戰爭。」