歐洲領袖將與川普線上會談 盼美俄峰會尊重烏利益
歐洲領袖今天將與美國總統川普展開線上會談，希望說服川普15日於美國阿拉斯加州與俄羅斯總統蒲亭會談俄烏戰爭時，能尊重烏克蘭利益。
法新社報導，德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）已邀請烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）參與今天下午的視訊會談，與會人士包括法國、英國等歐洲領袖，及歐洲聯盟（EU）和北大西洋公約組織（NATO）官員。他們預計在第二輪視訊會談中，與美國總統川普及副總統范斯（JD Vance）通話。
15日舉行的美俄峰會是川普與蒲亭（VladimirPutin）自3年前俄羅斯大舉入侵烏克蘭以來首次會面，尚未邀請澤倫斯基出席。這可能使烏克蘭面臨被迫讓步的威脅，包含割讓土地。
歐洲領袖昨天強調「烏克蘭有權決定自身命運」，且「不得以武力改變國際邊界」。
澤倫斯基昨天告訴記者，已排除從俄軍佔領的烏東頓巴斯（Donbas）地區撤軍的可能性。
梅爾茨辦公室表示，本次視訊會談將討論進一步對俄羅斯施壓的選項、領土與安全相關問題及為可能的和平協商做準備。
德國當局11日表示，芬蘭、法國、英國、義大利、波蘭、烏克蘭、歐洲聯盟執行委員會（EuropeanCommission）、歐盟理事會（European Council）、北約秘書長以及美國正副總統將出席本次會談。
英國首相施凱爾（Keir Starmer）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）及梅爾茨也將與軍援烏克蘭的「志願者聯盟」（Coalition of the Willing）對話。（實習編譯：張家語/核稿：鄭詩韻）1140812
