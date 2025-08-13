快訊

美俄峰會在即 普亭與金正恩通話展現密切關係

中央社／ 莫斯科12日綜合外電報導
俄羅斯總統普亭2024年7月拜訪平壤會晤北韓領導人金正恩。美聯社
克里姆林宮今天表示，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）與北韓領導人金正恩通電話，告知金正恩有關普亭本週計劃與美國總統川普在阿拉斯加會談的最新消息。

北韓中央通信社（KCNA）隨後也報導兩位領導人通話，但未提及普亭與川普將在本月15日會晤。

根據路透社引述北韓中央通信社的報導，金正恩和普亭討論到在去年簽署的戰略夥伴關係協議下，雙邊往來的各項進展，「確認未來加強合作的意願」。

北韓中央通信社報導稱，普亭感謝北韓在俄羅斯與烏克蘭的戰爭期間幫忙「解放」俄國西部庫斯克州（Kursk），並讚賞北韓軍人「展現勇敢、英雄主義和自我犧牲的精神」。

根據南韓情報部門評估，北韓已派遣逾萬名士兵支援俄羅斯在俄西的軍事行動，據信正計劃加派兵力。

位於首爾的北韓大學院大學（University of NorthKorean Studies ）校長梁茂進（Yang Moo-jin）告訴法新社，兩位領導人公開這次通話，顯示他們「有意向國內外展示彼此的親密關係」。

梁茂進表示，如果川普和普亭就烏克蘭和平協議達成共識，「普亭可以傳達金正恩在川普的北韓相關利益上的立場，這可能包括一場有條件的裁減核武峰會」。

