就在美國總統川普與俄羅斯總統普亭15日即將舉行峰會前夕，俄軍傳出攻破烏克蘭東部一個重要前線，令基輔陷入憤怒與不解。

金融時報12日報導，烏克蘭和西方軍事分析師指出，俄軍過去幾天沿著一條與煤礦城鎮多布羅皮利亞（Dobropillia）平行的狹窄走廊，推進近15公里。多布羅皮利亞位於俄軍幾乎包圍的重鎮波克羅夫斯克（Pokrovsk）以北，現已成為重要後勤樞紐。

連結：https://x.com/visegrad24/status/1954975843848991108

俄軍目標攻占頓內次克州烏控區事實首府克拉莫托斯克（Kramatorsk），這次突破恐切斷連接多布羅皮利亞與克拉莫托斯克的一條重要道路，同時讓俄軍得以從側翼包抄烏軍近月來築起的防禦工事與防線。這象徵俄軍過去一年中最重要的戰果之一，也發生在烏軍人力與彈藥短缺的危急時刻。

烏克蘭總統澤倫斯基12日向外國記者證實俄軍推進，並表示多布羅皮利亞附近的情況「最複雜」。他補充指出，俄軍部隊已經成功推進約10公里，但行動時未攜帶裝備，「只有手中的武器」。

戰爭繪圖網站「DeepState」指出：「局勢相當混亂，敵軍發現防線漏洞後深入我方縱深，隨即鞏固陣地並集結兵力，準備新一輪攻勢。」

烏軍總參謀部已依烏軍總司令瑟爾斯基指示增援，派出國家衛隊「亞速」第一軍精銳部隊，承擔波克羅夫斯克指定防區的防務並封堵敵軍。瑟爾斯基試圖淡化前線惡化的情況，但烏克蘭士兵與軍事分析師表示，實際情況比預期更加嚴峻。

亞速旅前參謀長、國家衛隊中校克羅特維奇（Bohdan Krotevych）公開向澤倫斯基呼籲說：「總統先生，我真不知道你收到的報告是什麼，但我告訴你，在波克羅夫斯克－康斯坦丁諾夫卡（Kostyantynivka）前線，毫不誇張地說，一片混亂。這種混亂已持續很久，並且日益惡化。」

他警告烏東部前線防線已被突破，並補充指出：「穩定的戰線基本不存在。」

部分軍情觀察人士表示，出現這種情況可能是因為烏克蘭防線兵力薄弱，而非俄軍採取新戰術。烏克蘭軍事部落客布尼亞托夫（Stanislav Bunyatov）在Telegram上表示，「整條防線就像一個篩子」。