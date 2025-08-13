白宮稱川普會普亭重在傾聽 降低俄烏停火協議期望

白宮今天表示，美國總統川普和俄羅斯總統普亭15日將在阿拉斯加州舉行峰會，川普會以「傾聽為主」，這番話降低外界對於俄羅斯與烏克蘭能迅速達成停火協議的期望。

路透社報導，白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）表示：「由於參戰方只有一方會出席，因此總統此行目的就是要更明確、更深入了解如何才能讓這場戰爭劃下句點。總統此行將以傾聽為主。」

白宮表示，川普將在阿拉斯加州安克拉治（Anchorage）與普亭（Vladimir Putin）舉行一對一會談，未來他也可能訪問俄羅斯。

李威特說：「未來或許會安排訪問俄羅斯。」

會談前仍有關鍵議題待解決。川普先前表示，俄烏雙方都須割讓土地才能結束這場持續3年半的血腥衝突。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）則指出，烏克蘭憲法禁止此類協議，且任何協議都必須有烏克蘭的參與才能達成。

對於川普在與普亭會面之前與澤倫斯基進行對話一事，白宮不願置評。川普昨天表示，澤倫斯基未來可能受邀參加與普亭的會談。

李威特說：「總統對所有參與這場衝突並試圖結束衝突的各方，都懷有深深的敬意。」