快訊

苗栗建臺高中錯報學生考科 考分會：20人完成分發、5人上國立大學

13日交通整理包／中颱楊柳直撲！雙鐵捷運、航班、國道客運異動一覽

楊柳颱風影響 金門今晚至14日上午停止上班上課

白宮稱川普會普亭重在傾聽 降低俄烏停火協議期望

中央社／ 華盛頓12日綜合外電報導

白宮今天表示，美國總統川普和俄羅斯總統普亭15日將在阿拉斯加州舉行峰會，川普會以「傾聽為主」，這番話降低外界對於俄羅斯與烏克蘭能迅速達成停火協議的期望。

路透社報導，白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）表示：「由於參戰方只有一方會出席，因此總統此行目的就是要更明確、更深入了解如何才能讓這場戰爭劃下句點。總統此行將以傾聽為主。」

白宮表示，川普將在阿拉斯加州安克拉治（Anchorage）與普亭（Vladimir Putin）舉行一對一會談，未來他也可能訪問俄羅斯。

李威特說：「未來或許會安排訪問俄羅斯。」

會談前仍有關鍵議題待解決。川普先前表示，俄烏雙方都須割讓土地才能結束這場持續3年半的血腥衝突。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）則指出，烏克蘭憲法禁止此類協議，且任何協議都必須有烏克蘭的參與才能達成。

對於川普在與普亭會面之前與澤倫斯基進行對話一事，白宮不願置評。川普昨天表示，澤倫斯基未來可能受邀參加與普亭的會談。

李威特說：「總統對所有參與這場衝突並試圖結束衝突的各方，都懷有深深的敬意。」

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

川普將會普亭 波蘭總理：不可讓俄羅斯宣稱勝利

美媒：華府遊說失靈 領導人應與川普面對面談關稅

川普改口 陳立武故事…了不起 帶動英特爾早盤股價上漲

預期將遭美課半導體關稅…韓電子裝置喊漲 牽動台鏈

相關新聞

美俄峰會前 俄軍攻破烏東重要前線！烏軍官指戰況「一片混亂」

就在美國總統川普與俄羅斯總統普亭15日即將舉行峰會前夕，俄軍傳出攻破烏克蘭東部一個重要前線，令基輔陷入憤怒與不解。

假期即將結束？第三次世界大戰風雨欲來的「三大原因」

目前正在發生的三大變化，可能讓國際體系重新陷入過去的混亂：即全球暖化、新興大國的崛起和核武擴散。我們為維持和平所設計的搖搖欲墜的體系，將承受嚴峻的壓力。全球氣溫上升對熱帶和亞熱帶地區糧食生產將帶來的災難性影響，至少會比溫帶地區富有國家感受到類似衝擊早一個世代出現。其後果將是靠近赤道的國家出現饑荒，以及數以百萬計的絕望難民潮試圖湧入已開發國家。邊界當然會緊急關閉，但為了擋住如此龐大的人潮，唯一的方法可能是對試圖闖越邊界的人進行某種「殺雞儆猴」的殺戮。最終結果很可能是國際合作的普遍瓦解（包括處理氣候變遷的合作），因為當一個國家殺害另一個國家的公民時，國家之間將很難達成協議和妥協。

烏東可能淪為俄羅斯發動新戰爭的跳板 澤倫斯基：「我們不會離開」

美國總統川普與俄羅斯總統普亭在阿拉斯加峰會登場前，烏克蘭總統澤倫斯基12日召開記者會，明確表示烏方無法同意俄方的提議，即...

俄炸烏訓練營 傳遇襲新兵有台灣人

紐約時報十二日引述知情軍人報導，一枚俄羅斯飛彈七月底在午餐時間擊中一處烏克蘭軍隊訓練營食堂，造成至少十多名外籍志願軍喪生...

雙普會前／歐盟領袖聲明挺烏：國界不能以武力改變

美國總統川普十五日將在阿拉斯加州會晤俄羅斯總統普亭。歐盟國家領袖十二日聲明，樂見川普致力結束俄國侵略烏克蘭戰爭，但烏克蘭...

周五川普會普亭 澤倫斯基不出席

美國總統川普預計本周五與俄羅斯總統普亭在美國阿拉斯加州見面，川普十一日表示，烏克蘭總統澤倫斯基不會出席，他將在會後與歐洲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。