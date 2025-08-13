烏東可能淪為俄羅斯發動新戰爭的跳板 澤倫斯基：「我們不會離開」

美國總統川普與俄羅斯總統普亭在阿拉斯加峰會登場前，烏克蘭總統澤倫斯基12日召開記者會，明確表示烏方無法同意俄方的提議，即以放棄更多烏國領土換取停火，因為莫斯科將利用奪取的土地作為未來發動戰爭的跳板。澤倫斯基也不相信川普會支持俄方的要求，並希望川普會見普亭時，能擔任誠實的調解人。

衛報12日報導，澤倫斯基指出，目前沒有跡象顯示俄方正準備實施停火，還警告俄方正計畫在三個前線戰區發動新攻勢。此時有消息指出，俄軍破壞小組已突破烏軍在東部頓巴斯地區的防線，在3天內推進了約10公里。

澤倫斯基認為，普亭想要支配烏克蘭，因為普亭「不想要一個主權獨立的烏克蘭」。因此，美方若在阿拉斯加峰會後強迫烏方同意讓出俄軍尚未控制的頓巴斯部分地區，將是危險之舉。

俄羅斯上周首度表示，準備考慮以烏軍撤出頓巴斯烏控區為條件實施停火。川普隨後建議雙方可以進行某種「領土交換」。然而，澤倫斯基指出，俄方所求地區約占「9萬平方公里」，而他的理解是，俄方「只是提出不再進一步推進，不會從任何地方撤退」，領土交換並未被擺上談判桌。

澤倫斯基強調：「我們不會離開頓巴斯，我們做不到。」他表示：「對俄羅斯人來說，頓巴斯是未來新一輪攻勢的跳板。」並指出，俄羅斯要求的地區是一個重兵設防的區域，保護著烏克蘭中部城市，因此在戰略上過於重要，不能放棄。

澤倫斯基說，沒有任何提議能保證明天不會爆發新的戰爭，在俄羅斯奪取整個頓巴斯後，可能進一步攻向聶伯羅彼得羅夫斯克、扎波羅熱和哈爾科夫。

澤倫斯基希望普亭同意在當前的前線停火，雙方先歸還所有戰俘和失蹤兒童，之後再討論領土和未來的安全問題。他說：「任何領土問題都不能與安全保障分開討論。」

澤倫斯基也表達了他對川普的信任，認為川普能擔任誠實的仲裁者。澤倫斯基說：「我不認為普亭的提議就是川普的提議。我相信川普代表的是美國，他的角色是調解人，而不是偏袒俄羅斯一方。希望他不是站在我們這邊，而是站在中立的位置上。」

澤倫斯基坦言，不清楚普亭與川普在阿拉斯加將討論什麼，但普亭已藉促成此會取得外交勝利。澤倫斯基說，普亭需要一張「與川普會面的照片」，且克里姆林宮正在美國媒體製造一種說法，稱「俄羅斯正在推進，烏克蘭正在失利」。