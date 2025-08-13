川普將會普亭 波蘭總理：不可讓俄羅斯宣稱勝利

快訊

中央社／ 華沙12日專電

美俄峰會15日將在美國阿拉斯加舉行，據波蘭媒體報導，波蘭總理圖斯克對此表示，任何結束俄烏戰爭的協議，不能讓俄羅斯藉此宣稱勝利，也不能在烏克蘭未參與的情況下達成。

根據波蘭共和日報（Rzeczpospolita）報導，圖斯克（Donald Tusk）在11日的記者會上指出：「對波蘭、對我們的歐洲夥伴和北約（NATO）而言，我們必須清楚一點，國家邊界不能透過武力改變，因此俄烏戰爭不能僅因俄羅斯是侵略者而使其受益。」

圖斯克讚揚歐洲領導人展現的團結，包括法國、德國、義大利、芬蘭、英國與歐盟執行委員會在內，均支持「和平的道路不能在沒有烏克蘭的情況下決定」。

波蘭網路新聞媒體Onet.pl也報導，圖斯克與歐洲領袖共同簽署的聲明中強調，任何解決方案必須保護烏克蘭及歐洲的核心安全利益，包括提供「強而有力且可信的安全保障，使烏克蘭能有效捍衛其主權與領土完整」。

圖斯克同時引述美國與北約的情報示警，俄羅斯在未來數年內仍將對區域安全構成威脅，波蘭必須在戰略上保持高度戒備。

波蘭退役將領波爾科（Roman Polko）也在波蘭媒體Gazeta.pl批評此會晤是「外交上的恥辱」，並形容這將是一場「談判烏克蘭投降」的會面，可能重演二戰時期「雅爾達式」的勢力範圍分割－指的是1945年美、英、蘇三國領袖在雅爾達會議上，私下劃分歐洲勢力範圍，決定東歐國家的歸屬，導致小國喪失自主權，被迫接受大國安排。

波爾科警告，川普（Donald Trump）與普亭（Vladimir Putin）的對話若未嚴格設限，將可能削弱烏克蘭的談判籌碼，進而威脅波蘭自身安全。

波蘭共和日報刊登的評論表示，在美俄直接接觸前，波蘭必須確保自身與盟友立場一致，以防任何協議削弱東歐安全架構。支持者認為，圖斯克透過公開強硬表態，不僅向國內交代，也向川普與普亭釋放訊號－波蘭不會接受任何犧牲烏克蘭主權與領土完整的協議。

美俄峰會前 俄軍攻破烏東重要前線！烏軍官指戰況「一片混亂」

就在美國總統川普與俄羅斯總統普亭15日即將舉行峰會前夕，俄軍傳出攻破烏克蘭東部一個重要前線，令基輔陷入憤怒與不解。

假期即將結束？第三次世界大戰風雨欲來的「三大原因」

目前正在發生的三大變化，可能讓國際體系重新陷入過去的混亂：即全球暖化、新興大國的崛起和核武擴散。我們為維持和平所設計的搖搖欲墜的體系，將承受嚴峻的壓力。全球氣溫上升對熱帶和亞熱帶地區糧食生產將帶來的災難性影響，至少會比溫帶地區富有國家感受到類似衝擊早一個世代出現。其後果將是靠近赤道的國家出現饑荒，以及數以百萬計的絕望難民潮試圖湧入已開發國家。邊界當然會緊急關閉，但為了擋住如此龐大的人潮，唯一的方法可能是對試圖闖越邊界的人進行某種「殺雞儆猴」的殺戮。最終結果很可能是國際合作的普遍瓦解（包括處理氣候變遷的合作），因為當一個國家殺害另一個國家的公民時，國家之間將很難達成協議和妥協。

烏東可能淪為俄羅斯發動新戰爭的跳板 澤倫斯基：「我們不會離開」

美國總統川普與俄羅斯總統普亭在阿拉斯加峰會登場前，烏克蘭總統澤倫斯基12日召開記者會，明確表示烏方無法同意俄方的提議，即...

俄炸烏訓練營 傳遇襲新兵有台灣人

紐約時報十二日引述知情軍人報導，一枚俄羅斯飛彈七月底在午餐時間擊中一處烏克蘭軍隊訓練營食堂，造成至少十多名外籍志願軍喪生...

雙普會前／歐盟領袖聲明挺烏：國界不能以武力改變

美國總統川普十五日將在阿拉斯加州會晤俄羅斯總統普亭。歐盟國家領袖十二日聲明，樂見川普致力結束俄國侵略烏克蘭戰爭，但烏克蘭...

周五川普會普亭 澤倫斯基不出席

美國總統川普預計本周五與俄羅斯總統普亭在美國阿拉斯加州見面，川普十一日表示，烏克蘭總統澤倫斯基不會出席，他將在會後與歐洲...

