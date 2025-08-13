川普將會普亭 波蘭總理：不可讓俄羅斯宣稱勝利

美俄峰會15日將在美國阿拉斯加舉行，據波蘭媒體報導，波蘭總理圖斯克對此表示，任何結束俄烏戰爭的協議，不能讓俄羅斯藉此宣稱勝利，也不能在烏克蘭未參與的情況下達成。

根據波蘭共和日報（Rzeczpospolita）報導，圖斯克（Donald Tusk）在11日的記者會上指出：「對波蘭、對我們的歐洲夥伴和北約（NATO）而言，我們必須清楚一點，國家邊界不能透過武力改變，因此俄烏戰爭不能僅因俄羅斯是侵略者而使其受益。」

圖斯克讚揚歐洲領導人展現的團結，包括法國、德國、義大利、芬蘭、英國與歐盟執行委員會在內，均支持「和平的道路不能在沒有烏克蘭的情況下決定」。

波蘭網路新聞媒體Onet.pl也報導，圖斯克與歐洲領袖共同簽署的聲明中強調，任何解決方案必須保護烏克蘭及歐洲的核心安全利益，包括提供「強而有力且可信的安全保障，使烏克蘭能有效捍衛其主權與領土完整」。

圖斯克同時引述美國與北約的情報示警，俄羅斯在未來數年內仍將對區域安全構成威脅，波蘭必須在戰略上保持高度戒備。

波蘭退役將領波爾科（Roman Polko）也在波蘭媒體Gazeta.pl批評此會晤是「外交上的恥辱」，並形容這將是一場「談判烏克蘭投降」的會面，可能重演二戰時期「雅爾達式」的勢力範圍分割－指的是1945年美、英、蘇三國領袖在雅爾達會議上，私下劃分歐洲勢力範圍，決定東歐國家的歸屬，導致小國喪失自主權，被迫接受大國安排。

波爾科警告，川普（Donald Trump）與普亭（Vladimir Putin）的對話若未嚴格設限，將可能削弱烏克蘭的談判籌碼，進而威脅波蘭自身安全。

波蘭共和日報刊登的評論表示，在美俄直接接觸前，波蘭必須確保自身與盟友立場一致，以防任何協議削弱東歐安全架構。支持者認為，圖斯克透過公開強硬表態，不僅向國內交代，也向川普與普亭釋放訊號－波蘭不會接受任何犧牲烏克蘭主權與領土完整的協議。