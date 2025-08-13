俄軍突推進深入烏東 澤倫斯基：很快會消滅他們

中央社／ 基輔12日綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，俄羅斯軍隊突然往烏克蘭東部煤礦城鎮多布羅皮利亞（Dobropillia）附近推進達10公里，但基輔很快會「消滅他們」。

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）告訴記者：「俄國部隊已在數個地點深入推進10公里，他們所有人都沒有裝備，手裡只有武器。有些部隊已被發現或殲滅，或者遭到俘虜。我們將在不久的未來找到並消滅其餘俄軍部隊。」

他也說，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）獲邀至美國與總統川普（Donald Trump）對談，這是他的「個人勝利」，這場會面也將導致對莫斯科的制裁進一步延宕。

澤倫斯基指出：「首先，他（普亭）將踏上美國領土參與會談，我認為這是他個人的勝利。第二，他正走出被孤立的狀態，因為他將在美國領土會談。第三，透過這次會面，他以某種方式延後了制裁。」

川普昨天表示，基輔和莫斯科都須割讓部分土地以終結俄烏戰爭後，烏克蘭今天針對可能與俄羅斯達成的和平協議表示，排除從烏東頓巴斯（Donbas）地區撤軍的可能性。

澤倫斯基說道：「我們不會從頓巴斯撤軍…如果我們今天從頓巴斯撤軍，包括撤出我們的防禦工事、我方控制的地勢和高地，我們無疑對俄軍準備進攻打開了橋頭堡。」

