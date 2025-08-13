烏克蘭擬上調男性禁出境年齡至滿22歲 提高海外升學

中央社／ 基輔12日專電

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，政府將把男性禁止出境的年齡限制從現行的年滿18歲上調至22歲，盼讓更多年輕人有機會赴海外交流及進修。

烏克蘭目前禁止年滿18歲男性出境，澤倫斯基今天出席一場論壇時表示：「現時在關口設有18歲的出境限制，我提議將相關年齡上調至22歲。」

他強調，這項措施將有助年輕人出國求學，未來也能帶著所學返國，貢獻所長。

此外，澤倫斯基也指示政府與軍方簡化相關行政程序，並宣布將簡化申請烏克蘭大學的入學條件。另外烏方預計明年擴大獎學金計畫，詳細內容將在10天內公布。

根據烏克蘭現行法律，在戰時宵禁令下，年齡介於25至60歲的男性收到動員令後須服兵役，除非符合特定條件，例如具醫療證明或為家庭唯一照顧者等，18至24歲男性則為自願入伍。惟在邊境控管方面，18歲至60歲成年男子原則上不得出境。

俄烏戰爭進入第3年半，烏軍兵源持續吃緊，軍方持續透過多種柔性方式招募年輕男性，包括推動具高額獎勵的「18至24計畫」、舉辦軍事體驗營，並張貼大量宣傳海報，近日更修法讓60歲以上者可自願從軍，但整體成效有限。

同時，國內亦有不少人試圖逃避兵役，包括偽造出國留學證明。烏克蘭安全局（SBU）上月底宣布，在全國各地查獲14個涉嫌協助逃兵的犯罪組織，成員包括公務員、醫護人員及司機。報導指出，部分人涉嫌收受賄賂、製作虛假醫療報告，甚至有麵包工廠司機趁運送麵包時將人載至邊境，協助偷渡出境。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

相關新聞

俄炸烏訓練營 傳遇襲新兵有台灣人

紐約時報十二日引述知情軍人報導，一枚俄羅斯飛彈七月底在午餐時間擊中一處烏克蘭軍隊訓練營食堂，造成至少十多名外籍志願軍喪生...

雙普會前／歐盟領袖聲明挺烏：國界不能以武力改變

美國總統川普十五日將在阿拉斯加州會晤俄羅斯總統普亭。歐盟國家領袖十二日聲明，樂見川普致力結束俄國侵略烏克蘭戰爭，但烏克蘭...

周五川普會普亭 澤倫斯基不出席

美國總統川普預計本周五與俄羅斯總統普亭在美國阿拉斯加州見面，川普十一日表示，烏克蘭總統澤倫斯基不會出席，他將在會後與歐洲...

川普、普亭會面前俄軍突推進深入烏東 外媒分析：加大基輔割地壓力

路透社報導，俄羅斯部隊已突然往烏克蘭東部煤礦城鎮多布羅皮利亞附近推進。值美國和俄羅斯總統會面前夕，此舉可能意在對烏克蘭加...

美俄元首阿拉斯加會晤 普亭的目標是什麼？誰更可能受益？

普亭與川普已商定於8月15日在阿拉斯加舉行會談。這一消息是在川普向普亭下達停火最後通牒即將到期前公布的。

川普重提俄烏「互換土地」 歐盟代表：停火前壓根不應討論讓步

美國總統川普邀請普亭於周五（8月15日）在阿拉斯加會晤——這是自2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，二人首次面對面會晤。與此同時，歐洲國家領導人計劃於周三分別與澤倫斯基和川普會談。

