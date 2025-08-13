聽新聞
俄炸烏訓練營 傳遇襲新兵有台灣人

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
協助烏克蘭作戰的美國志願軍柯爾（前右）三月在基輔悼念陣亡同袍，並擁抱另名美國志願軍。紐時報導，烏克蘭一處外籍志願軍訓練營七月遭俄軍飛彈襲擊，遇襲新兵來自美國、哥倫比亞、台灣、丹麥等地。（路透）
紐約時報十二日引述知情軍人報導，一枚俄羅斯飛彈七月底在午餐時間擊中一處烏克蘭軍隊訓練營食堂，造成至少十多名外籍志願軍喪生，成為俄烏戰爭爆發以來對外國戰士最致命的攻擊之一。

烏軍僅偶爾承認軍事設施遭飛彈襲擊，雖確認此次襲擊造成軍人死傷，但拒絕透露詳情。包括一名現場目擊者在內，共有三名軍人描述這場慘烈攻擊，他們說，遇襲新兵來自美國、哥倫比亞、台灣、丹麥等地。

此次襲擊發生在七月廿一日，地點是烏克蘭中部城市基洛沃格勒（Kropyvnytskyi）的一處訓練營。前述軍人說，事發時新兵們正坐在野餐桌前用餐。

一位來自美國佛州的不具名新兵接受電話採訪時表示，那次襲擊是他聽過最響亮的爆炸聲。爆炸碎片四散飛射，震動附近的樹木，還引燃彈藥庫，引發連串爆炸。碎片與彈片在空中呼嘯而過，倖存者則拚命搶救傷員。

該軍人表示，爆炸後屍體、斷肢與重傷軍人躺在食堂附近地面上。他目睹至少十五人死亡，超過一百人受傷，他為部分重傷士兵綁上止血帶，將他們抬上救護車、卡車和私家車，這些車輛隨即疾駛前往醫院。他還表示，襲擊前基地未響起空襲警報，事後更失望地發現，食堂附近沒有急救箱。

紐時指出，這次襲擊顯示烏克蘭在整場戰爭所面臨的風險，當軍人在軍校、營房和閱兵場等地集合時，往往成為俄軍攻擊目標。

遭襲單位隸屬烏克蘭軍事情報局國際軍團，發言人卡明斯基表示，調查正在進行中，期間無法對外公布傷亡數字。

外國志願軍在烏克蘭正規軍或兩個國際軍團服役，其中一個軍團隸屬於烏克蘭軍隊，另一個軍團則隸屬於軍事情報機構。

在俄烏戰爭初期，烏克蘭的英勇抵抗，吸引曾參與美國伊拉克和阿富汗戰爭的老兵加入，與烏克蘭人並肩作戰。最近許多新兵來自南美，一些哥倫比亞人因高薪來到烏克蘭。外國軍人薪餉與烏軍相同，每月一千美元至一七五○美元，還有每月超過三千美元的戰鬥獎金。俄羅斯也有外援，包括數千名北韓軍。

