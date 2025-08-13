雙普會前／歐盟領袖聲明挺烏：國界不能以武力改變

美國總統川普十五日將在阿拉斯加州會晤俄羅斯總統普亭。歐盟國家領袖十二日聲明，樂見川普致力結束俄國侵略烏克蘭戰爭，但烏克蘭和平之路不能在烏國缺席下決定，國界不能以武力改變。

該聲明說，帶來安全穩定的公正持久和平，必須尊重國際法，這包括獨立、主權和領土完整原則，以及國與國邊界絕不能以武力改變。聲明並指，有意義的協商必須在停火和減少敵對行動的背景下舉行，「我們堅信，俄烏戰爭外交解決方案必須保護烏克蘭和歐洲至關重要的安全利益」。

美聯社十二日報導，歐盟廿七個成員國中，僅匈牙利總理奧班拒簽這項意在展現歐盟團結的聲明。奧班為普亭在歐洲的最親密盟友，曾試圖阻擋歐盟支持烏克蘭。

美聯社說，歐洲亟欲對這次「雙普會」施加影響力。歐洲和烏克蘭正在防範普亭繞過歐烏設定和平協議綱要，歐洲擔心普亭若在烏國勝利，可能盯上另個歐洲國家。

烏克蘭總統澤倫斯基十二日在社群媒體Ｘ感謝歐盟，也警告俄軍並未準備停戰，反而「從事若干動作，顯示進攻準備」。

澤倫斯基說，「我們都支持川普總統的決心」，但不能讓普亭「再次欺騙世界」，只要俄國繼續戰爭和占領，「我們所有人都必須繼續施壓」，包括透過實力、制裁和外交手段。

英國電訊報十一日報導，烏克蘭可能同意停火，放棄目前俄羅斯控制的部分領土，報導說，澤倫斯基向歐洲領袖表示，他們必須拒絕任何由川普提出、要求烏克蘭再讓出更多領土的協議；但他也暗示俄羅斯可保留部分占領地。這意味著戰線將凍結在現狀。