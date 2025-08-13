周五川普會普亭 澤倫斯基不出席

美國總統川普預計本周五與俄羅斯總統普亭在美國阿拉斯加州見面，川普十一日表示，烏克蘭總統澤倫斯基不會出席，他將在會後與歐洲領袖和澤倫斯基通話；川普指出，他的目標是與普亭會面後，促成俄烏領袖見面。

為結束俄烏戰爭，川普預計於十五日與普亭會面。川普十一日說，這次普亭邀他，願意在美國和他見面，而不是讓他飛去俄國或約定第三地，是非常尊重人的態度。

川普說，這會是一個試探性會議，不過他相信普亭希望結束俄烏戰爭，認為兩人會有非常建設性對話；不過，川普也說，普亭不斷讓他失望，每回雙方有很好的對話後，俄國飛彈卻飛進基輔或烏國其他城市。

川普重申他對俄國態度強硬，自稱是對俄國最強硬的總統，「我不是俄國的朋友，但我與普亭相處得很好」。

川普說，他希望透過這次會談了解普亭在想什麼，「如果是合理條件，我會轉告歐洲領袖、北約領袖和澤倫斯基」；他說自己無權與俄國達成任何協議，但他只要與普亭談二分鐘，就會知道俄烏和談能否達成共識。

外傳白宮考慮邀請澤倫斯基於周五一同出席，川普十一日表示，他與普亭會面結束後會立即與歐洲各國領袖通電，包括澤倫斯基，「出於尊重，我可能會先致電澤倫斯基」；他不介意澤倫斯基出席，但澤倫斯基不是會談的一部分。

川普說，他在會談中將告訴普亭，必須結束這場戰爭；他希望與普亭見面後，能夠促成普亭和澤倫斯基會面。川普也不排除未來會是一場三方會談，「如果他們需要我在場，我會出席」。

川普說，他希望看到兩國停火，並達成對雙方最佳的協議。

川普也再次提到領土交換議題，指交換領土對俄烏來說是好壞參半、各有利弊，會是非常複雜的問題；對於澤倫斯基表示必須依照憲法進行公投才能同意領土交換，川普說這讓他感到困擾。

川普表示，烏克蘭可能會拿回一部分領土，也可能看到俄烏兩國交換部分領土，他說這是「為了烏克蘭的利益」。