川普、普亭會面前俄軍突推進深入烏東 外媒分析：加大基輔割地壓力

中央社／ 莫斯科12日綜合外電報導
俄羅斯部隊往烏克蘭東部煤礦城鎮多布羅皮利亞附近推進。圖為一名烏東頓內克尼古拉耶夫卡村婦女從被俄羅斯炸彈襲擊的住宅樓裡搬出物品。（美聯社）
俄羅斯部隊往烏克蘭東部煤礦城鎮多布羅皮利亞附近推進。圖為一名烏東頓內克尼古拉耶夫卡村婦女從被俄羅斯炸彈襲擊的住宅樓裡搬出物品。（美聯社）

路透社報導，俄羅斯部隊已突然往烏克蘭東部煤礦城鎮多布羅皮利亞附近推進。值美國和俄羅斯總統會面前夕，此舉可能意在對烏克蘭加大割讓領土的壓力。

路透社報導，烏克蘭權威的戰爭地圖DeepState今天的內容顯示，俄軍近日迅速地以兩路往北挺進達10公里，作為其奪取整個頓內茨克州（Donetsk）的行動一部分。

根據DeepState，俄軍已逼近3個村落，這個前線區段與烏克蘭兩個關鍵據點波克羅夫斯克（Pokrovsk）、康斯坦丁諾夫卡（Kostyantynivka）有緊密相關。

美國總統川普和俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）預定15日在美國阿拉斯加州會面，討論結束烏克蘭戰爭的可能協議。未經證實的媒體報導指出，普亭已經告訴川普，他希望烏克蘭交出頓內茨克州非俄控部分。

莫斯科尚未針對上述新戰場形勢發表即時評論。烏軍發言人特雷胡波夫（Viktor Trehubov）表示，僅小規模部隊穿越防線，尚不足以構成全面突破。

芬蘭智庫黑鳥集團（Black Bird Group）軍事分析家裴洛能（Pasi Paroinen）指出，情勢已然迅速升級，俄軍過去3天內已悄悄突破烏克蘭防線約17公里深。

他在X平台上發文說：「最前沿俄羅斯部隊據報已抵達多布羅皮利亞（Dobropillia）－克拉莫托斯克（Kramatorsk）之間的T0514公路，俄方滲透小組據報也已接近多布羅皮利亞的中心地帶。」

追蹤俄烏戰爭進展的「前線情報洞察」（Frontelligence Insight）旗下分析師前烏克蘭軍官所屬帳號Tatarigami_UA發文說：「2014、2015年俄羅斯都曾在談判前發動重大攻勢以取得籌碼。當前局勢雖然嚴峻，但與部分人聲稱出現潰敗的說法相去甚遠。」

曾任克里姆林宮顧問的馬科夫（Sergei Markov）表示：「這項突破就像是普亭和川普在談判中收到的一份禮物。 」

