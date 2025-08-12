川普、普亭會面前俄軍突推進深入烏東 外媒分析：加大基輔割地壓力

路透社報導，俄羅斯部隊已突然往烏克蘭東部煤礦城鎮多布羅皮利亞附近推進。值美國和俄羅斯總統會面前夕，此舉可能意在對烏克蘭加大割讓領土的壓力。

路透社報導，烏克蘭權威的戰爭地圖DeepState今天的內容顯示，俄軍近日迅速地以兩路往北挺進達10公里，作為其奪取整個頓內茨克州（Donetsk）的行動一部分。

根據DeepState，俄軍已逼近3個村落，這個前線區段與烏克蘭兩個關鍵據點波克羅夫斯克（Pokrovsk）、康斯坦丁諾夫卡（Kostyantynivka）有緊密相關。

美國總統川普和俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）預定15日在美國阿拉斯加州會面，討論結束烏克蘭戰爭的可能協議。未經證實的媒體報導指出，普亭已經告訴川普，他希望烏克蘭交出頓內茨克州非俄控部分。

莫斯科尚未針對上述新戰場形勢發表即時評論。烏軍發言人特雷胡波夫（Viktor Trehubov）表示，僅小規模部隊穿越防線，尚不足以構成全面突破。

芬蘭智庫黑鳥集團（Black Bird Group）軍事分析家裴洛能（Pasi Paroinen）指出，情勢已然迅速升級，俄軍過去3天內已悄悄突破烏克蘭防線約17公里深。

他在X平台上發文說：「最前沿俄羅斯部隊據報已抵達多布羅皮利亞（Dobropillia）－克拉莫托斯克（Kramatorsk）之間的T0514公路，俄方滲透小組據報也已接近多布羅皮利亞的中心地帶。」

追蹤俄烏戰爭進展的「前線情報洞察」（Frontelligence Insight）旗下分析師前烏克蘭軍官所屬帳號Tatarigami_UA發文說：「2014、2015年俄羅斯都曾在談判前發動重大攻勢以取得籌碼。當前局勢雖然嚴峻，但與部分人聲稱出現潰敗的說法相去甚遠。」

曾任克里姆林宮顧問的馬科夫（Sergei Markov）表示：「這項突破就像是普亭和川普在談判中收到的一份禮物。 」