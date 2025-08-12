美俄峰會在即 歐盟擬要求美方保障烏克蘭領土

快訊

中央社／ 柏林12日專電

美俄15日將舉行峰會，預計討論如何結束俄烏戰爭。歐盟擔憂美俄可能在未經歐洲與烏克蘭同意下，私自決定烏克蘭命運，擬在明天由德國總理梅爾茨主持的美歐領袖視訊會議中，要求美國保障烏克蘭領土。

美國總統川普與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）擬在15日就烏俄戰爭議題，在美國阿拉斯加舉行會談。歐洲各國領袖、歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）與北約秘書長呂特（MarkRutte）13日將應梅爾茨（Friedrich Merz）之邀，參加由梅爾茨主持的視訊會議。

德媒商報（Handelsblatt）透露，美國總統川普、副總統范斯（JD Vance）與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）預計也會出席這場美歐視訊會議。

德國政府發言人柯內留斯（Stefan Kornelius）今天在例行聯邦記者會指出，13日的視訊峰會，歐洲方面將聚焦持續對俄羅斯施壓，並討論可能的和平談判準備，以及與此相關的領土主張與安全保障議題。

歐盟方面擬向川普提出3項訴求，包括「必須讓澤倫斯基參與未來俄烏和平談判」、「停火應是和平談判的前提」，以及「任何邊界變更只能作為談判結果，而非事前條件」，要求美方保障烏克蘭領土，不接受先割讓烏克蘭土地再啟動和平談判的模式。

川普本週稍早表示，「澤倫斯基可以來參加阿拉斯加會議」，但川普同時也稱澤倫斯基已經參加過很多相關會談，3年半了，什麼都沒發生」。

川普強調自己是俄烏和平談判的主導者，表示與蒲亭會面兩分鐘內即可判斷是否能達成協議，之後才會與烏克蘭與歐洲領袖通話。

歐盟外交暨安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）強調，任何美俄協議都必須納入烏克蘭與歐盟，「這事關烏克蘭與整個歐洲的安全」。她於11日召集歐盟外長臨時視訊會議，盼形成一致立場，在阿拉斯加峰會前向華府施壓。

歐洲各國領袖與歐盟上週已發表聯合聲明，重申「烏克蘭的和平之路不能在沒有烏克蘭的情況下決定」，並援引國際法原則反對以武力改變邊界。然而，聲明也主張以現有前線作為談判起點，與戰爭爆發前以國際承認邊界為基準的既有立場不同。

梅爾茨10日與川普通話，雖雙方同意保密內容，但他在通話後接受德國公共電視台（ARD）訪問時表示，不能接受美俄繞過歐洲與烏克蘭、討論與決定烏克蘭領土問題。

