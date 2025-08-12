川普重提俄烏「互換土地」 歐盟代表：停火前壓根不應討論讓步

美國總統川普邀請普亭於周五（8月15日）在阿拉斯加會晤——這是自2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，二人首次面對面會晤。與此同時，歐洲國家領導人計劃於周三分別與澤倫斯基和川普會談。

川普周一在白宮在記者們表示：「這是一次試探性接觸」、「我們會看看他（指普亭）想幹什麼。」

川普說，自己可能在頭兩分鐘就知道是否會取得進展。他說，會告訴普亭：「你得結束這場戰爭。」

「我可能會看具體情況。我可能會離開，說『那就好運吧』。就這樣結束了。我可能會說，這樣不可能解決問題。」

川普表示，未來的會晤可能包括澤倫斯基，美國的目標是盡快讓這場持續三年半的血腥衝突停火。他計劃在與普亭會晤後同歐洲領導人會談。

儘管澤倫斯基已排除割讓被武力攻佔領土的可能性，川普仍堅持，所謂「互換土地」是必要的。他說：「會有一些互換土地。」

川普表示，俄羅斯佔領了一些「非常重要的領土」，但「我們會努力把其中一部分領土拿回來」。

澤倫斯基：“讓步不會說服一個殺手”

本周二，歐盟國家領導人強調「烏克蘭有選擇自身命運的固有權利」。

歐盟國家領導人在一份聲明中寫道：「公正、持久的和平帶來穩定和安全，而必須尊重國際法，包括獨立、主權、領土完整、不容以武力改變國際邊界的原則。」

德國總理默茨邀請法國、英國等歐洲國家領導人以及歐盟、北約負責人於周三參加一場視頻會議。

默茨辦公室周一表示，與會者將磋商「向俄羅斯施壓的進一步選項」，並「為可能的和談做准備，以及與領土主張和安全相關的事務」。

歐盟外交部長周一在布魯塞爾與烏克蘭外長舉行會晤。歐盟外交代表卡拉斯會晤後表示，直到俄羅斯同意「全面無條件停火，我們壓根不應討論任何讓步」。

澤倫斯基則警告屈從普亭的要求投降。

「俄羅斯拒絕停止殺戮，因此不應獲得任何獎賞或好處。這不單是道德立場，也是理性的立場」，澤倫斯基在社媒發表聲明說道。

「讓步不會說服一個殺手」，他寫道。

（路透社、法新社）

