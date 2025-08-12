南韓情報揭秘：北韓援俄羅斯士兵被逼自殺

自俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，國際社會相繼揭露，朝鮮為支持俄軍行動，向其提供大量軍事人力與武器。朝鮮通過《全面戰略伙伴關系條約》與俄羅斯結盟，並調派特種部隊參與衝突。據估計，截至2025年7月，已有約3萬名朝鮮士兵介入烏克蘭戰場，死亡人數逾600人，受傷人數則高達約4100人。

如此多人參戰，自然會有戰俘，但令人驚訝的是，截至目前，烏方僅俘獲兩名朝鮮戰俘。目前約有25萬名烏克蘭士兵在前線作戰，戰俘人數大致在4600至8000人之間；截至2025年2月，據報導，俄軍現役兵力約58萬，其手中戰俘數量則估計在數百至約一千人之間。

為何朝鮮戰俘如此稀少？

2025年1月11日，烏克蘭總統澤倫斯基在社交媒體上發布消息稱，烏軍在庫爾斯克地區俘虜了兩名朝鮮士兵，並將他們安全送至基輔接受治療。這是首次有清晰影像和證詞能夠官方確認朝鮮軍人參與俄烏戰事。

為何朝鮮戰俘如此稀少？據韓國情報機關「國家情報院」1月13日向國會報告，朝鮮軍方強迫士兵在被俘前自殺，因為他們視投降為背叛。這種視投降為背叛的態度，與二戰期間日本士兵「不投降而自殺」的情況非常相似。當時，日本士兵被灌輸「戰俘就是背叛國家和天皇」的思想，而在更早的日俄戰爭期間，日軍戰俘回國後也曾遭受社會歧視。

這兩名戰俘分別是26歲的狙擊手李某與21歲的步兵白某。他們告訴烏方，原以為是前往「訓練」，並未意識到自己會被投入激烈交火。該部隊於2024年11月接受短期俄軍培訓後即投入前線，但很快便遭受重創並陷入極度飢餓。

韓國議員探訪戰俘：強烈投降意願

2025年2月23日至26日，韓國國會議員庾龍源受邀訪問烏克蘭，期間與兩名朝鮮戰俘面談。他不僅公開了與戰俘的會面照片與錄音，還在3月4日的記者會上透露，李某表達了強烈的投降意願，稱「一定要去韓國」，並詢問能否在韓國接受手術治療，因其下巴受重傷，導致發音不清。另一名白某則表示自己「好像要下定決心了」，但仍需考慮。

庾議員在5月27日的新聞稿中指出，烏俄雙方於5月16日達成的1000名戰俘交換協議中，並未包括朝鮮戰俘，這可能是應韓國政府的要求所致。庾議員並8月8日接受德國之聲採訪時表示，兩名朝鮮戰俘目前仍在烏克蘭，並希望能前往韓國，但尚不確定其傷勢是否能痊癒。

據庾議員透露，這些戰俘均屬朝鮮軍方精銳部門「偵察總局」，且被分別關押在烏克蘭某設施內，房間沒有暖氣或熱水，戰俘們也不知道彼此的存在。

李某下巴骨折，已服役10年。起初他對庾議員抱有戒心，但當庾遞煙給他時，他問庾是否有酒。根據庾公開的錄音，李表示：「我離開朝鮮時，有人告訴我『要出國留學受訓』，但我不知道會派到哪裡。我的部隊成員全被殺光，只剩我一人生還。」他還表示，希望能在韓國繼續治療，並想知道作為前朝鮮戰俘，是否能在韓國成家立業。

白某左腿受傷，已服役4年。他描述朝鮮的訓練情況時說：「訓練非常辛苦。我每周背著20至25公斤的背包，在四小時內跑約40公里；每個月最後一天，要在八小時內跑80公裡。我沒有接受『受傷就自殺』的訓練，但看到身邊有很多自爆的情況，而且我帶了一枚自殺手榴彈。如果回到朝鮮，父母已不在人世，想到這一點，我整天都感到很虛弱。」

戰場適應與部隊特性：精銳與宣傳的矛盾

李還證稱，他的部隊中有七名俄軍士兵，負責與俄軍聯絡、補給、口譯和炮火支援。庾議員在新聞稿中這樣描述朝鮮部隊的情況：一名朝鮮士兵的戰鬥力相當於兩名俄軍士兵，但朝鮮軍並不信任俄軍，因為溝通不暢，而且俄軍炮火也相對薄弱。然而，朝鮮士兵經常試圖借用俄軍的手機與家人通話。朝鮮軍的通訊設備落後，缺乏夜視能力，因此在戰鬥初期難進行夜間行動，但他們逐漸適應。朝鮮戰俘告訴烏方審訊人員，他們的任務是「通過實戰體驗現代戰爭」，並且隨身攜帶的平板電腦中有大量宣傳資料。

據李某證詞，他曾用干擾槍擊落無人機，並表示「將要對無人機進行大量研究」，顯示朝鮮軍方已逐漸適應無人機戰。

一名烏軍高級軍官則稱：「朝鮮軍如此不顧一切地突圍，即使死傷慘重也在所不惜。我不明白是什麼讓他們這麼拚命。他們體能很好，而且沒有恐懼。」

另有一些令人意外的說法。8月6日，烏克蘭記者尤裡·布圖索夫（Yuri Butusov）在Telegram發文稱，一名俄軍戰俘告訴他：「朝鮮士兵會進行同性行為，包括激烈接吻，並闖入俄軍戰壕拿走筆記本電腦。」

烏軍一直在庫爾斯克進行心理戰廣播，並空投勸降傳單，但成效有限。即使如白某所言，他們在烏克蘭並未接受自我毀滅訓練，但在朝鮮，從小便被徹底灌輸這種觀念，軍中更反復強調「被俘就是背叛祖國」。

美國前總統川普與俄羅斯總統普亭將於8月15日在阿拉斯加會面，討論烏克蘭戰爭停火事宜，但有關朝鮮軍隊持續在烏克蘭的消息，不知是否會有進一步消息曝光。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】