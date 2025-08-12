北韓人親述在俄羅斯當奴工 每日工作18小時年休兩天

英國廣播公司（BBC）報導，數以千計北韓勞工正被派往俄羅斯，填補俄烏戰爭導致的勞動力短缺，像奴隸般被壓榨勞動，受訪勞工描述自己每天工作18小時，全年僅休兩天。

俄羅斯一再尋求北韓幫助與烏克蘭作戰，使用北韓飛彈、砲彈及士兵。南韓情報官員告訴BBC，隨著許多俄羅斯男性陣亡、陷於戰事或出走他國，俄國現在日益依賴北韓勞工。

BBC採訪了6名自俄烏戰爭爆發以來逃離俄羅斯的北韓勞工，並且訪談政府官員、研究人員和幫助營救這些勞工的人士。

他們詳述這些北韓勞工所面臨的「極其惡劣」工作條件，以及北韓當局如何加強對這些工人的控制，以防止他們逃跑。

其中一名北韓勞工Jin告訴BBC，當他抵達俄羅斯遠東地區時，一名北韓安全人員從機場押送他到建築工地，命令他不得與任何人交談或看任何東西。

據悉，這名北韓安全人員告訴他：「外部世界是我們的敵人。」他表示，自己隨即被派去興建高層公寓大樓，每天工作超過18個小時。

BBC訪談過的這6名北韓勞工，全都描述同樣的繁重工時，他們清晨6時起床，被強迫興建高層公寓，直到翌日凌晨2時，全年只休息兩天。

另一名北韓建築工人Tae指出，他醒來時感到恐懼，意識到自己面對日復一日的生活。Tae去年已成功逃離俄羅斯，他回憶說，自己的雙手在早上僵硬無法張開，因為前一天的工作肢體麻痺。

另一名北韓勞工Chan提及：「有些人會在白天離開工作崗位偷睡，或站著睡著，但監工發現後會毆打他們。真的感覺我們命快沒了。」